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Интерфакс-АВН

США пока не знают, специально ли российский самолет спровоцировал крушение американского беспилотника - военачальник

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американские военные пока не установили, специально ли российский боевой самолет спровоцировал крушение в Черное море беспилотника США MQ-9 Reaper, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерала Марк Милли.

"В том, что касается самого физического контакта, мы пока не знаем (был ли он преднамеренным - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом Милли заверил, что у США есть видеокадры, на которых запечатлен инцидент.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что по его данным американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.

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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Проекты
БПЛА
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