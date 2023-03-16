Австралия и AUKUS: в поисках решений для чужих проблем - Мнения ТАСС

Анна Аркаева — о том, зачем Канберре понадобился собственный атомный подводный флот и как на эту инициативу реагируют в стране

Трехэтапный план обретения Канберрой собственного атомного подводного флота, озвученный Белым домом 14 марта, хоть и стал темой номер один в австралийских медиа, но едва ли всеми был встречен с воодушевлением. Многочисленные СМИ и общественные деятели красочно описывают всевозможные блага, которые сулит Австралии программа строительства АПЛ (а заодно и покупка по меньшей мере трех готовых атомных субмарин у США), обещая невиданный импульс национальной экономике, расцвет науке и тысячи новых рабочих мест. Экспертное же сообщество относится к инициативе куда более настороженно.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот еще осенью 2021 года, это произошло после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США (AUKUS). В марте 2023-го альянсом был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании; с 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN AUKUS (производство к 2042 году, как ожидается, будет перенесено в Аделаиду).

Между молотом и наковальней

Программу строительства атомного подводного флота едва ли можно считать большой удачей для Австралии. И причины для того, чтобы так думать, если верить экспертам, есть.

Появление атомных подводных лодок (сначала американских, потом британских, а затем и собственно австралийских) уже вызвало резко негативную реакцию Китая, который, даже на фоне всех разногласий последних лет, является крупнейшим торговым партнером Австралии. В МИД КНР заявили, что альянс AUKUS "откровенно спровоцировал региональную гонку вооружений и поставил в опасное положение стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Причем это было сделано как раз тогда, когда связи между Пекином и Канберрой, почти полностью разрушенные прежним австралийским правительством, начали восстанавливаться.

Австралия, перешедшая из 2022 года в 2023-й с дефицитным бюджетом, намерена потратить на программу строительства АПЛ не менее 368 млрд австралийских долларов (245 млрд долларов США) в следующие 30 лет и внести "весомый вклад" в развитие американского ВПК. Эти затраты, довольно ощутимые по местным меркам, австралийское правительство называет "инвестициями в будущее национальной безопасности и экономического развития". Профильные же эксперты этого оптимизма не разделяют, полагая, что на самом деле "страна просто не сможет поддерживать промышленность и инфраструктуры, необходимые для атомного подводного флота" из-за катастрофической нехватки рабочей силы.

Для решения кадровых вопросов программы Канберре придется серьезно реформировать свою систему образования, дав возможность хоть какой-то части населения становиться на высшую ее ступень за счет госбюджета, нарастить численность вооруженных сил страны и пересмотреть миграционную политику. Если этого не сделать в ближайшие десять лет — до появления на вооружении ВМФ Австралии первой АПЛ класса Virginia, то обслуживать австралийские подлодки, служить на них и командовать ими будут американские военные. То есть произойдет ровно то, о чем предупреждал недавно бывший премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, — ценой атомного подводного флота для Канберры станет полный отказ от суверенитета. "В Австралии почти полностью упускается из виду тот факт, что у Канберры не будет возможности эксплуатировать и обслуживать купленные у США атомные подводные лодки без надзора американских ВМС. Это, безусловно, станет отречением от австралийского суверенитета, на которое пошло правительство [Скотта] Моррисона (премьер Австралии с августа 2018-го по май 2022 года — прим. авт.) и которое, по всей видимости, также уже одобрено и принято действующими властями", — указал Тёрнбулл.

Планы и миражи

Разговоры о тысячах новых рабочих мест, которые будут созданы в рамках программы покупки и строительства АПЛ, являются весомой причиной для настороженности экспертов, с которыми в этом вопросе, видимо, солидарны и социологи. Уровень безработицы в Австралии второй год остается на исторически минимальном уровне в 3,5%. Согласно данным национального бюро статистики, официально числятся безработными чуть более 500 тыс. человек, и в ведомстве признают, что большая часть этих граждан просто не хотят работать, предпочитая жить на пособие или зарабатывать наличные по "серым" схемам.

В 90% витрин и окон малых предприятий страны висят таблички "требуются сотрудники на любых условиях", но работать все равно некому. Стране нужны новые граждане, желательно уже получившие высшее, профессионально-техническое образование, но миграционная система настроена на "пропуск" совершенно других людей — легче всего право на жительство в Австралии получить гражданам соседних тихоокеанских стран. Правда, государства эти преимущественно бедные, и мало кто из их жителей может позволить себе высшее образование, тем более что для его получения надо покинуть родину. Только в октябре прошлого года правительство Австралии создало специальную визовую программу, призванную "стимулировать жителей тихоокеанских государств переехать на континент", и уже в начале 2023 года 3 тыс. жителей островов региона и Восточного Тимора получили визы, позволяющие им жить и работать в Австралии, а также привезти своих родственников.

Для строительства и модернизации военных баз, необходимых для расширения ротации американских и британских АПЛ в Австралии (а завершить эти работы нужно уже к 2027 году), необходимы не менее 5,5 тыс. работников, отмечает правительство, — инженеры, проектировщики, строители и управляющие. Откуда возьмутся люди, готовые занять эти вакансии, пока не ясно. Более того, есть проблемы даже со свободными руками для обеспечения работы портов и инфраструктуры, которые понадобятся после их постройки и ремонта (если все запланированное удастся реализовать).

Гонки и вооружение

Программа строительства атомного подводного флота, которую стремится реализовать правительство Австралии, создает иллюзию того, что по крайней мере в какой-то ближайшей перспективе (на деле, в лучшем случае через 20 лет) у Канберры будет мощная система сдерживания и обороны (а может, и наступления) на случай войны в регионе. Хотя столь масштабное решение вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов.

Эксперты обращают внимание на то, что в итоге Австралия, которая прежде не имела АПЛ, уже в 2040 году будет вынуждена эксплуатировать два разных типа атомных подводных лодок, что еще больше усложнит и без того сложное и дорогостоящее предприятие. План хорош на бумаге, но он полон рисков и проблем, в том числе поиск персонала, прошедшего подготовку для службы на подлодке класса Virginia: для трех подлодок (напомню, должны появиться в 2033 году) нужно порядка 400 человек, а для пяти — 675. Найти и обучить такое количество военнослужащих в требуемые сроки будет непростой задачей.

Свои проблемы

Сегодня Австралия сталкивается с массой внутренних проблем, гораздо более важных для ее населения, чем гипотетическая война, например, с Китаем. В стране серьезный жилищный кризис, самая высокая за последние 32 года инфляция, катастрофическая нехватка врачей и учителей и острая необходимость реформ в системах образования, здравоохранения и ухода за престарелыми. На балансе также обязательства по снижению выбросов и кризис в национальной энергосистеме, которая получает почти 75% электроэнергии от угольных станций. На этом фоне не удивительно, что намерение правительства сфокусироваться на строительстве атомного подводного флота вызывает тревогу у ряда граждан и экспертного сообщества. Впрочем, ни местные СМИ, ни депутаты федерального парламента ее, судя по их публикациям и высказываниям, пока не разделяют.