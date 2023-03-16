Путин заявил, что Россия выделяет много средств на оборонную продукцию

По словам президента, это делается не в ущерб другим сферам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские власти выделяют достаточно много средств на оборонно-промышленный комплекс, но это делается не в ущерб другим сферам, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

По его словам, прокуроры должны особо следить "за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов". "Их мы выделяем в достаточном объеме. Их много. Мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", - подчеркнул он.

Президент добавил, что прокуроры должны уделять особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией.