Турки об инциденте в Черном море: браво, Путин. Ты поставил США на место

"Браво, Путин". Читатели Haber7 поддержали Россию в инциденте с дроном США в Черном море

Истребитель Су-27 сбил американских беспилотник, который проводил разведку в Черном море, пишет Haber7. Аналитики считают, что инцидент ведет к эскалации напряженности между странами. Читатели портала согласны с этим мнением. Они также поддерживают Путина и отмечают, что США нечего делать в черноморском регионе.

Заявление Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) о том, что беспилотный летательный аппарат типа MQ-9 был сбит российским истребителем Су-27, усилило напряженность в отношениях между двумя странами. Эксперты, побеседовавшие с Haber7, прокомментировали последние события.

На днях произошел инцидент, который усилит напряженность между Вашингтоном и Москвой. Беспилотный летательный аппарат типа MQ-9 американского производства, проводивший разведку в нейтральных водах Черного моря, был сбит новейшим российским истребителем Су-27.

В письменном заявлении Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) говорится: «Около 7.30 утра один из российских Су-27 ударил по винту MQ-9. Американским силам пришлось сбить MQ-9 в нейтральных водах Черного моря. Перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо на MQ-9 и летел перед ним в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. В дополнение к небезопасности и непрофессионализму этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности».

Между тем командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, генерал Джеймс Б. Хеккер (James B. Hecker) сообщил, что сбитый MQ-9 выполнял рутинные операции в нейтральных водах Черного моря и никаких действий, представляющих опасность для России, не было.

Эксперт в области безопасности и внешней политики, профессор Талха Кёсе (Talha Köse) и эксперт в области оборонной стратегии и безопасности Юсуф Алабарда (Yusuf Alabarda) в интервью Haber7 прокомментировали это событие. Кёсе обратил внимание на диверсию на «Северном потоке», тогда как Алабарда предположил, что США и Россия не хотят новой напряженности.

Это было особое оружие США

Профессор Талха Кёсе, делясь своим мнением о напряженности в Черном море, пояснил, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представляет собой особую систему и нечасто подлежит экспорту.

«Напряженность уже существует, однако две стороны до сих пор пытались не целиться друг в друга напрямую, — отметил эксперт. — Старались предотвратить, насколько это возможно, напряженность между США — Россией и НАТО — Россией. Если имеет место прямое вмешательство США на Украину и русские обнаружили это, тогда они могли попытаться отреагировать. Сбитый американский БПЛА — это не то оружие, которое часто поставляется за рубеж. Поэтому этот шаг России можно расценивать как ход, направленный на ограничение активности США в регионе. Отсюда на первый план выходит вопрос о том, предоставили ли США такое оружие Украине. Если да, то уровень взаимодействия между двумя странами мог измениться. Иными словами, в нормальных условиях США не давали оружие определенного уровня».

Ответ на «Северный поток»

После трех крупных взрывов на газопроводах «Северный поток» между Германией и Россией на повестке дня возникли обвинения в диверсии. Профессор Кёсе предположил, что Россия, сбив БПЛА, могла попытаться дать сигнал.

Собеседник издания подчеркнул: «Конечно, нужно посмотреть, в каком контексте находятся эти БПЛА... Есть еще такие страны НАТО, как Румыния, которые выходят к Черному морю. Поэтому необходимо обратить внимание на то, какая миссия была у дрона. На данном этапе мы не можем слишком полагаться на официальные заявления. На первых порах страны используют выражения, которые должны спасти ситуацию. Может быть, все действительно произошло случайно. Однако нужно следить и за тем, какие реакции последуют в дальнейшем, какие позиции будут в ближайшие несколько дней. США могут дать России ответ, хотя и в меньшем масштабе. Это может произойти на Украине или где-то еще. Тем не менее необходимо в полной мере проанализировать ситуацию... Это также может быть ответом на диверсию в отношении трубопровода „Северный поток“. Именно через него было последнее прямое вмешательство США... Можно подумать над тем, отреагировала ли Россия на диверсию. Мы не можем прямо утверждать это, но при взгляде на складывающуюся картину эта версия тоже выделяется среди вариантов».

Они не сторонники напряженности

Решение проблемы осложняется тем, что Су-27 управляет человек, а MQ-9 представляет собой беспилотную систему, обратил внимание Юсуф Алабарда. По его словам, две страны не заинтересованы в напряженности.

«Мы точно не знаем, где упал беспилотник. Однако, если столкновение произошло в нейтральной части Черного моря, тогда необходимо обратить внимание на то, что произошло между летательными аппаратами. Конечно, тот факт, что один из них — самолет, а другой — беспилотная система, может затруднить выяснение произошедшего. Иными словами, если бы что-то случилось между F-16 и Су-27, то изучались бы радиопереговоры. Здесь же можно посмотреть радиолокационный след беспилотной системы и самолета. Если американская система находилась не в международной зоне, а в непосредственной близости от Украины или России, то это другое дело. В таком случае нужно по радиолокационному следу посмотреть, кто к кому опаснее приблизился, и принять соответствующее решение. Разумеется, это подразумевает усиление напряженности. Полагаю, ни США, ни Россия не захотят эскалации».

Автор: Рамазан Денгиз (Ramazan Dengiz)

Комментарии читателей

Мобильный67

Америка боится войн.

Метин

Су-27 — это действительно новейшая технология.

Абдулла64

Пентагон задирается, чтобы заставить инвесторов вкладываться в оружие.

Исмаил Озтюрк

Что США делают в Черном море? Россия правильно поступила.

Камиль

Америка напрашивается. Россия ведь предупреждала, говорила не вмешиваться. Вмешательство США в украинский конфликт может причинить серьезный вред НАТО и мировой экономике. Хотя Россия потирает руки и радуется, правильно поступает Китай, который берет на себя роль посредника. Нужно найти золотую середину в плане мира и прекращения огня.

мерт

Сделано то, что нужно было сделать. Поздравляю, Россия.

Гость

Чертовы США.

Туранисты

США оказывают всяческую поддержку Украине, вводят неограниченные санкции в отношении России, а когда Россия сбивает американский БПЛА — проблема. Кто-нибудь может это понять или объяснить?

Али

Гремят тамтамы войны. WWIII

гражданин51

Многозначителен момент — банки в США идут ко дну. Посмотрим, что дальше...

Гость

Браво, Путин. Ты поставил США, кровососущего вампира, на место.

КЁРОГЛУ

Что террористическое государство под названием «США» делает в Черном море!

али

США не настолько сильны, чтобы дать ответ, вступить в войну. Их забота — продавать оружие и получать деньги.

Влюбленный в родину

Скоро доллар станет просто клочком бумаги, похоже, все к тому идет, США в беде.

Патриот

Очень хорошо. Что США делать там, кроме как устраивать очередную заваруху.

mab

Россия всего лишь воспользовалась правом на самооборону. Разве США выходят к Черному морю?

Гость

Что такое F-35? Давайте лучше купим истребители у русских.

тото

Это язык, который понятен США. Что США делали в Черном море? Собирали разведданные и передавали Украине, что же еще. Хорошее дело, русские.