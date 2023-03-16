В Баку сообщают об обстреле позиций азербайджанских военных на границе и в Карабахе, в Ереване это опровергают

Баку/Ереван. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на среду позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств, армянские военные опровергают эту информацию.

"15 марта с 00:10 до 02:30 подверглись обстрелу позиции нашей армии на границе", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

По информации Минобороны, обстрел велся из "разнокалиберного стрелкового оружия".

Кроме того, добавили в Минобороны, обстрелам подвергались позиции азербайджанских военных в карабахском регионе.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Со своей стороны министерство обороны Армении опровергло эти сообщения Баку. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 15 марта с 00:10 до 02:30 часов открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.