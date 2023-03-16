Войти
Интерфакс-АВН

В Баку сообщают об обстреле позиций азербайджанских военных на границе и в Карабахе, в Ереване это опровергают

354
0
0
Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку/Ереван. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на среду позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств, армянские военные опровергают эту информацию.

"15 марта с 00:10 до 02:30 подверглись обстрелу позиции нашей армии на границе", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

По информации Минобороны, обстрел велся из "разнокалиберного стрелкового оружия".

Кроме того, добавили в Минобороны, обстрелам подвергались позиции азербайджанских военных в карабахском регионе.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Со своей стороны министерство обороны Армении опровергло эти сообщения Баку. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 15 марта с 00:10 до 02:30 часов открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Похожие новости
14.12.2020
Стрельба в Карабахе: Армения обратилась к российским миротворцам
07.12.2020
Цензор.НЕТ (Азербайджан): Азербайджан опубликовал потери в войне в Карабахе — и что из этого следует?
03.12.2020
Российская военная база в Армении заработала в «сирийском» режиме
27.11.2020
Пора на покой: война в Карабахе показала устарелость буксируемой артиллерии
25.11.2020
Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе
23.11.2020
Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
23.11.2020
Баку сообщает, что военные Азербайджана вошли в Агдам согласно трехстороннему заявлению по Карабаху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа