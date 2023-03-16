Братислава получила хорошее предложение о компенсации за передачу Киеву истребителей МиГ-29, обсуждение продолжается - СМИ

Варшава. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 обсудили на специальном заседании члены комиссии по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии, сообщает в среду польская пресса.

Отмечается, что Братислава получила хорошее предложение о компенсации. "Словакия могла бы передать Украине 13 таких самолетов. Их стоимость вместе с запчастями оценивается в $400 млн. Взамен стране предлагается компенсация в размере $900 млн, а также военное оборудование", - пишут польские СМИ.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, часть компенсации может поступить из Европейского фонда мира. Кроме того, отметил он, Словакия могла бы получить "самое современное военное оборудование из США, которого не хватает армии страны".

Несмотря на то, что предложение звучит заманчиво для Братиславы, Словакия еще не приняла окончательного решения по МиГам-29. Переговоры пока продолжаются, отмечает польская пресса.