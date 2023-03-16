Немецкий генерал: В ходе тренировок на полигоне в ФРГ обучающиеся украинские танковые экипажи поражают 8 целей из 10-ти с расстояния до 2 км

Источник изображения: topwar.ru

Украинские танковые экипажи обучают управлению немецкими «Леопардами-2», американскими «Абрамсами», а также боевыми бронированными машинами (ББМ) AMX-10 французского производства.

Как сообщало ранее немецкое информационное агентство DPA, в ходе тренировок, проходящих на одном из учебных полигонов в Германии с середины прошлого месяца, военнослужащие ВСУ сумели поразить более 80% целей (8 целей из 10-ти). По словам немецких инструкторов, это довольно хороший результат за столь короткое время. Как уточнил бригадный генерал и командующий школой бронетанковых войск ВС ФРГ Бьорн Шульц, украинских военных обучали не только вождению, но и, естественно, навыкам стрельбы из этих бронированных машин.

Во время учения было задействовано 4 танка, на каждый из которых приходилось по взводу. Солдаты ВСУ, по словам немецкого генерала, отрабатывали удары по целям на расстоянии до 2 км.

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем велась и подготовка украинских экипажей 10 танков Leopard 2A4 и в Испании. Украинские военные в количестве 55 человек проходили её в Национальном центре подготовки военнослужащих сухопутных войск Испании под городом Сарагоса, куда прибыли 30 испанских офицеров с военной базы в Мелилье. Возраст украинских курсантов колебался от 21 до 60 лет.

Колёсные французские танки AMX-10 должны прибыть на Украину уже в самое ближайшее время в количестве 14 единиц. Что касается обучения экипажей использованию этих машин, то оно проводится при участии французских инструкторов в кавалерийской школе Кадр-Нуар в городе Сомюр.

Отметим, что AMX-10RC относится к тяжёлым бронеавтомобилям, классифицируемым как колёсный танк с 105-мм пушкой. Состоят они на вооружении французской армии с 1981 года.