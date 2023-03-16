Войти
ЦАМТО

Газета Aydinlik: поставка второго полка ЗРС С-400 Турции задержалась из-за возражений Анкары

390
0
0
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo / Turkish Defence Ministry via AP

ЦАМТО, 15 марта. Поставка второго полкового комплекта ЗРС С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является общепринятым в мировой практике в сфере ВТС.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Aydinlik со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Как заявил ранее "РИА Новости" директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка ЗРС С-400.

"Турция закупила у России первый полковой комплект С-400, но второй этап, от которого она получит реальные привилегии, еще не начался. Однако контракт, подписанный в 2017 году, был рассчитан не на один полк, а на два (второй полковой комплект был предусмотрен опционом к соглашению – прим. ЦАМТО). Согласно контракту, первый полковой комплект должен был стать прямой закупкой, а второй – отвечать таким требованиям, как передача технологий, совместное производство и интеграция программного обеспечения", – пишет газета.

В статье говорится, что "Россия не только подписала соглашение о передаче технологий, но и дала ряд позитивных месседжей в этом контексте". "Однако в то время, как мы были близки к получению важнейших ноу-хау, в Анкаре возникла пауза. Стало известно, что из-за статьи в контракте вопрос о переходе ко второй фазе был отложен, а необходимое одобрение осталось лежать на столе Хулуси Акара, министра национальной обороны. Статья, против которой возражает Анкара, – это запрет на продажу в третьи страны, что является общепринятым в мире обязательством импортера в сфере ВТС", – пишет газета.

Как напоминает "РИА Новости", Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на поставку полкового комплекта ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019 года.

В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "РИА Новости", что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
15.11.2021
Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя
22.02.2021
РФ и Турция прорабатывают различные направления ВТС - ФСВТС
17.03.2020
Турция может поучаствовать в производстве С-400
30.08.2019
Россия нарастила до 20% долю систем ПВО в оружейном экспорте за счет выхода на международный рынок С-400 "Триумф" - газета
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
29.08.2017
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: в переговорах с Турцией о поставке С-400 можно ожидать позитивный итог
29.08.2017
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа