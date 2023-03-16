Газета Aydinlik: поставка второго полка ЗРС С-400 Турции задержалась из-за возражений Анкары

ЦАМТО, 15 марта. Поставка второго полкового комплекта ЗРС С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является общепринятым в мировой практике в сфере ВТС.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Aydinlik со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Как заявил ранее "РИА Новости" директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка ЗРС С-400.

"Турция закупила у России первый полковой комплект С-400, но второй этап, от которого она получит реальные привилегии, еще не начался. Однако контракт, подписанный в 2017 году, был рассчитан не на один полк, а на два (второй полковой комплект был предусмотрен опционом к соглашению – прим. ЦАМТО). Согласно контракту, первый полковой комплект должен был стать прямой закупкой, а второй – отвечать таким требованиям, как передача технологий, совместное производство и интеграция программного обеспечения", – пишет газета.

В статье говорится, что "Россия не только подписала соглашение о передаче технологий, но и дала ряд позитивных месседжей в этом контексте". "Однако в то время, как мы были близки к получению важнейших ноу-хау, в Анкаре возникла пауза. Стало известно, что из-за статьи в контракте вопрос о переходе ко второй фазе был отложен, а необходимое одобрение осталось лежать на столе Хулуси Акара, министра национальной обороны. Статья, против которой возражает Анкара, – это запрет на продажу в третьи страны, что является общепринятым в мире обязательством импортера в сфере ВТС", – пишет газета.

Как напоминает "РИА Новости", Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на поставку полкового комплекта ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019 года.

В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "РИА Новости", что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.