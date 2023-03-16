Войти
ТАСС

Президент Словакии считает, что думать о принятии Украины в НАТО в период конфликта нельзя

345
0
0
Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Зузана Чапутова также заявила, что перед Киевом "еще относительно длинная дорога" к достижению полного членства в ЕС

БРАТИСЛАВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что рассуждать о вступлении в НАТО Украины во время военного конфликта в этой стране нельзя. Об этом глава республики заявила в среду в интервью Чешскому телевидению.

"Если речь идет о вступлении в Североатлантический альянс, то ситуация для каждого разумного человека ясна - пока Украина воюет, нельзя думать о вступлении [в блок]. Это связано со статьей 5 [Североатлантического договора] и другими предпосылками, которые страна должна выполнить, чтобы стать членом Североатлантического альянса", - сказала Чапутова.

Она напомнила, что была одним из европейских президентов, наиболее активно поддержавших предоставление Украине в прошлом году статуса государства - кандидата в члены Евросоюза. "Перед Украиной еще относительно длинная дорога [к достижению полного членства в ЕС]", - сказала Чапутова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
02.03.2023
Названы европейские страны, которые только выиграли от конфликта на Украине
07.12.2022
Шольц: Германия станет гарантом европейской безопасности
09.08.2022
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
07.08.2019
Новая Польша (Польша): как "чертовы поляки" вступили в НАТО
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
26.04.2017
Равнение на Швейка
14.01.2010
Вся европейская рать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа