Politico: ЕС завершает работу над сделкой по поставке Киеву снарядов на сумму €2 млрд

Как сообщило издание, €1 млрд пойдет на возмещение расходов странам, которые будут готовы направить Киеву боеприпасы из собственных запасов, а еще €1 млрд - на совместную закупку новых снарядов

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз завершает работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов Украины и других стран. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на документы.

По ее данным, €1 млрд пойдет на возмещение расходов странам, которые будут готовы направить Киеву боеприпасы из собственных запасов, а еще €1 млрд - на совместную закупку новых снарядов. Ожидается, что совместными усилиями страны ЕС смогут заключить более крупные контракты и приобрести боеприпасы по более низкой цене за гильзу. План совместных закупок охватывает не только страны - члены сообщества, но и Норвегию.

Финансирование сделки планируется осуществлять через Европейский фонд мира. Координировать совместные закупки будет Европейское оборонное агентство.

До сих пор Европа поставила Украине около 350 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Стоимость каждого нового снаряда оценивается в €4 тыс. В общей сложности ЕС потратил €450 млн на частичное возмещение расходов странам - поставщикам боеприпасов.

Европейские лидеры намерены достичь окончательного соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и МО ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на следующем саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта.