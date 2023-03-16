Войти
Военное обозрение

Украинская делегация изучила применение морских беспилотников, посетив штаб ВМС США в Бахрейне

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Одна из главных «идей-фикс» киевского режима – обретение Украиной «статуса морской державы». Такие устремления украинских властей активно поддерживает Запад, рассчитывая через Украину осуществлять контроль над Северным Причерноморьем.

Украинская делегация побывала в региональном штабе Военно-морских сил США в Бахрейне. На встрече присутствовали начальник Центрального командования ВМС США (NAVCENT) вице-адмирал Брэд Купер, посол Украины в ОАЭ Дмитрий Сеник и шесть депутатов украинского парламента. Данный визит интересен тем, что он носил вполне конкретный характер: украинцы приехали, чтобы познакомиться с опытом применения ВМС США передовых технологий.

В первую очередь, делегацию киевского режима интересовал американский опыт применения беспилотных систем во время проведения военно-морских операций, а также использование возможностей искусственного интеллекта. Морские беспилотники Украина пытается использовать и сейчас, применяя их в провокациях против Черноморского флота ВМФ РФ. В будущем киевский режим рассчитывает значительно увеличить свои морские наступательные возможности, и не обязательно для этого обзаводиться мощным флотом надводных или подводных кораблей.

Поскольку киевский режим ставит нападение на Крым в число своих приоритетов, к угрозе активизации Украины в Черном море стоит относиться крайне внимательно. С помощью тех же беспилотников Киев может организовать очень масштабные провокации с большими неприятными последствиями. Способы предотвращения таких провокаций надо прорабатывать заранее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
ОАЭ
Россия
США
Украина
Проекты
ЧФ
Похожие новости
30.06.2021
Чем несет от «Морского бриза»
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
18.02.2013
Рынок военных самолетов и БЛА стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа