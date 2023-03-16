Украинская делегация изучила применение морских беспилотников, посетив штаб ВМС США в Бахрейне

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Одна из главных «идей-фикс» киевского режима – обретение Украиной «статуса морской державы». Такие устремления украинских властей активно поддерживает Запад, рассчитывая через Украину осуществлять контроль над Северным Причерноморьем.

Украинская делегация побывала в региональном штабе Военно-морских сил США в Бахрейне. На встрече присутствовали начальник Центрального командования ВМС США (NAVCENT) вице-адмирал Брэд Купер, посол Украины в ОАЭ Дмитрий Сеник и шесть депутатов украинского парламента. Данный визит интересен тем, что он носил вполне конкретный характер: украинцы приехали, чтобы познакомиться с опытом применения ВМС США передовых технологий.

В первую очередь, делегацию киевского режима интересовал американский опыт применения беспилотных систем во время проведения военно-морских операций, а также использование возможностей искусственного интеллекта. Морские беспилотники Украина пытается использовать и сейчас, применяя их в провокациях против Черноморского флота ВМФ РФ. В будущем киевский режим рассчитывает значительно увеличить свои морские наступательные возможности, и не обязательно для этого обзаводиться мощным флотом надводных или подводных кораблей.

Поскольку киевский режим ставит нападение на Крым в число своих приоритетов, к угрозе активизации Украины в Черном море стоит относиться крайне внимательно. С помощью тех же беспилотников Киев может организовать очень масштабные провокации с большими неприятными последствиями. Способы предотвращения таких провокаций надо прорабатывать заранее.