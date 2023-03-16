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ТАСС

В Пентагоне считают, что Россия и Китай развивают средства поражения спутников США

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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: www.roscosmos.ru

Командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что Москва и Пекин "стремятся к достижению превосходства в информационной сфере путем вывода из строя космических систем связи и навигации противника"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американское министерство обороны полагает, что Россия и Китай осознают важность космических систем для Соединенных Штатов и активно разрабатывают вооружения, предназначенные для поражения или выведения спутников из строя. Об этом говорится в письменном заявлении командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, опубликованном во вторник на сайте комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Давая оценку подходу РФ и КНР, он подчеркнул: "Оба государства осознают, какие преимущества дает Соединенным Штатам космос. Оба [государства] ожидают, что космос станет играть ключевую роль в боевых действиях в будущем, позволяя наносить точные удары с большого расстояния".

По версии генерала, который выступил на слушаниях в упомянутом комитете, Москва и Пекин "стремятся к достижению превосходства в информационной сфере путем вывода из строя космических систем связи и навигации противника". "Они намерены нацелиться на предполагаемые уязвимости США и ликвидировать американское преимущество в космической сфере", - добавил Салтцмен, рассуждая о возможном конфликте между странами.

"Россия испытывает и осуществляет развертывание орбитальных противоспутниковых систем, значительных средств в киберсфере, противоспутниковых ракет наземного базирования, средств радиоэлектронного подавления и лазеров", - утверждал он. По словам генерала, российская сторона также, "вероятно, разрабатывает противоспутниковую ракету воздушного базирования".

"Российские спутники для разведки, наблюдения и рекогносцировки являются высокотехнологичными, они обеспечивают возможность ведения геопространственной и радиоэлектронной разведки, но их количество ограничено в сравнении с Соединенными Штатами и Китаем", - добавил командующий Космическими силами США. Он полагает, что имеющиеся у РФ разведывательные и навигационные спутники "обеспечивают основу для нацеливания и нанесения ударов с применением космических средств, к чему следует относиться серьезно".

По версии Салтцмена, "Китай продолжает активно инвестировать в технологии, предназначенные для выведения из строя, ослабления или уничтожения" американских "космических систем". Он считает, что Пекин "располагает целым рядом оперативных средств противодействия в космосе", в том числе "наземными лазерами для вывода из строя и повреждения спутниковых датчиков, средствами радиоэлектронного подавления", а также противоспутниковыми ракетами. По мнению генерала, Китай "проводит испытания спутниковых систем на орбите", которые могут быть использованы в военных целях и "уже продемонстрировали способность физически контролировать и перемещать другие спутники". 

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Страны
Китай
Россия
США
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