В РФ ведется научная проработка высокоэффективных средств мониторинга обстановки в космосе

Обновленная система "Млечный путь" будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Научная проработка по вопросу создания высокоэффективных средств мониторинга обстановки в околоземном космическом пространстве (ОКП) ведется в РФ. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

По его словам, после утверждения концепции системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" было разработано и утверждено техническое задание на соответствующую научно-исследовательскую работу (НИР), которая выполняется в настоящий момент.

"Особое внимание уделяется научной проработке вопросов создания новых высокоэффективных средств мониторинга обстановки в ОКП на Земле и в космосе, а также современных алгоритмов обработки информации и анализа результатов мониторинга околоземного пространства", - отметил Пеньков.

Как пояснил специалист, основными целями НИР являются обоснование подходов к разработке и построению "Млечного пути" и формирование его проектного облика.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован в конце 2027 года.