dikGAZETE: черноморский регион ждет хаос и разруха из-за действий Грузии

Проамериканские зачинщики протестов в Грузии требуют от властей повторить сценарий 2008 года и напасть на Абхазию и Южную Осетию, пишет dikGAZETE. Тогда вмешалась Москва, Тбилиси отступил. Сегодня история может повториться. В таком случае черноморский регион будет обречен на хаос, считает автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

Одной из стран, подвергшихся «цветным революциям» при поддержке Запада, была Грузия. В начале 2000-х годов США решили вмешаться во внутреннюю политику Грузии, которая ранее имела хорошие отношения с Россией в политической и военной сферах и была членом Содружества Независимых Государств.

Так называемые «благотворительные организации», поддерживаемые небезызвестным Джорджем Соросом (George Soros), для того чтобы поднять восстание в грузинском обществе, сначала произвели изменения в руководстве страны.

Во главе нее были поставлены деятели, которых американцы сами подготовили, такие как Саакашвили, и Грузия полностью повернулась в сторону Запада.

Когда так называемые «представители демократии» впервые напали на Южную Осетию, на этот раз Россия вмешалась в 2008 году.

После того как российские танки вошли в Тбилиси, независимость Южной Осетии и Абхазии была признана Москвой.

Увидевший дула российских танков Тбилиси молча отступил, а в дальнейшем решил пойти против России.

В очередной раз подстрекаемая Западом Грузия предприняла шаги для вступления в НАТО и ЕС.

Страна кормилась международными глобальными фондами и организациями ЕС.

У берегов Грузии в Черном море находился военный флот НАТО в состоянии боевой готовности.

Офицеры НАТО обучали грузинскую армию, чтобы она была готова к возможной войне с Россией.

Грузинская армия была модернизирована, а страна — завалена вооружениями западных стран.

Американские биологические лаборатории, которые США выставили напоказ на Украине, действовали и в Грузии.

Учитывая все это, мы можем видеть в Грузии сценарий аналогично украинскому.

Членство Грузии в ЕС на самом деле не было проблемой для России.

Грузия много лет проводила политику евроинтеграции, при этом Россия не выступала против нее.

На вступление Украины в ЕС реакции со стороны России тоже не было. Но единственный пункт, которому Россия сопротивлялась, была НАТО.

Подготовка НАТО к войне с Россией в этих странах под руководством США и натравливание армий воодушевляемых стран на Россию были расценены как угроза для Москвы.

Более того, эти опасения России всегда были справедливы.

В Тбилиси сторонники Запада вышли на улицы из-за «законопроекта об иноагентах».

Особенно когда поддерживаемые Соросом группировки и политики стали чинить насилие на площадях, их мишенью была Россия, не имеющая никакого отношения к происходящему.

Указывая на Сухум, протестующие требовали вновь напасть на Абхазию и Южную Осетию.

Озвучиваемые лозунги всегда подразумевали агрессию.

Тот факт, что эти весьма окрепшие в Грузии группировки сумели добиться отзыва «законопроекта об иностранных агентах», на самом деле неблагоприятен для региона.

Теперь эти группировки стали еще смелее на пути к достижению своих целей. И, возможно, впредь они будут втягивать Грузию в новую войну.

Если эти прозападные группировки инициируют политическое давление, то и в грузинской армии при поддержке Запада может возникнуть некоторое движение. Мы знаем, что Грузия даже через 50 лет не откажется от своих целей в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Однако Грузия должна сделать это для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Потому что народы Абхазии и Южной Осетии, имеющие свой язык, культуру, армию, идентичность, в 1991 году провозгласили независимость, воспользовавшись правом на «самоопределение».

Грузия же в рамках империалистического мышления утверждала, что эти земли принадлежат ей.

Так началась война.

Сейчас Грузия не перестает упорствовать.

Именно из-за этого упрямства Грузия создала натовскую угрозу в Черном море.

Между тем Запад, воспользовавшись этим воровством, наводнит страну еще большим количеством стратегических вооружений.

Возможно, даже создаст ядерный арсенал.

Эти шаги в Грузии представляют большие угрозы даже для Турции.

Грузия в случае выхода из-под контроля может даже претендовать на территорию Турции.

И такие примеры уже были в прошлом.

В Грузии, где существует риск создания новой угрозы для региона, необходимо обеспечение политической стабильности.

На мой взгляд, усиленная политическая воля должна уменьшить влияние группировок, поддерживаемых Соросом.

Необходимо поддержание мира и стабильности в регионе совместно с более рациональными правительствами и проведение политики баланса.

Тбилиси следует помнить, что существуют соседние страны, которые не будут выступать против ее полноправного членства в ЕС, но будут против ее вступления в НАТО.

Грузия должна понимать, что, если он сам не представляет угрозы, то и другие не будут опасны для него.

Следует напомнить, что в прошлых войнах Тбилиси всегда первым заходил на земли других народов.

Грузия должна отказаться от своего намерения оккупировать Абхазию и Южную Осетию.

Если Грузия будет продолжать преследовать эту цель, то ни в самой этой стране, ни в черноморском регионе в целом никогда не будет мира и стабильности.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)