Войти
ТАСС

Небензя заявил, что Зеленский готовился к войне с РФ под прикрытием Минских соглашений

353
0
0
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

По словам постпреда РФ при ООН, мир и нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский с западной помощью готовился к войне с Россией под прикрытием Минских соглашений. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности.

"Во многом <...> из-за обещаний остановить гражданскую войну на Донбассе на президентских выборах 2019 года за него (Зеленского - прим. ТАСС) проголосовали три четверти украинцев, - отметил дипломат. - Однако очень быстро новый глава украинского государства показал, что все эти важные для украинцев вещи для него на самом деле не более чем пустой звук. Он ловко подстроился под методичку западных кураторов Киева, в планы которых сохранение межнационального мира внутри Украины и ее добрососедских отношений с Россией совершенно не входило".

"Вооружая свою страну с западной помощью и готовясь к войне с Россией под прикрытием Минских договоренностей - в этом сегодня нет уже никаких сомнений благодаря откровениям бывших лидеров Франции, Германии и Великобритании, - он предпринял ряд шагов для вытеснения из страны русского языка и всего русского в целом", - констатировал Небензя.


Русофобия Киева

По словам постпреда РФ при ООН, мир и нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева.

"Мы созвали сегодняшнее заседание не для того, чтобы поговорить о внутренних проблемах Украины. Зашкаливающая русофобская кампания в этой стране, развязанная кликой [президента Украины Владимира] Зеленского, самым непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности, потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе, - сказал Небензя. - Мы хотели и хотим от наших украинских соседей всего лишь соблюдения элементарных прав и свобод, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома. Только вот для Украины у них почему-то другие стандарты".

"Хочу спросить у наших швейцарских соседей (в зале СБ ООН - прим. ТАСС). Для того чтобы быть швейцарцем, нужно ли отказываться от итальянской, французской или немецкой идентичности? Они угрожают целостности вашей нации? - обратил внимание дипломат. - А если нет, то где ваша критика того, что творят с русскими киевские власти? Надеюсь, что вы сегодня дадите их действиям честную оценку".

По его словам, долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь. "Хочу, чтобы вы это ясно осознавали", - заявил постпред РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Компании
ООН
Похожие новости
15.03.2023
Дипломат: Устав ООН обязывает прекратить конфликт на Украине через диалог
16.01.2023
Постпред Китая в ООН: Поставки западного оружия усугубят украинский конфликт
12.01.2022
ОСВ-1: стабильный баланс страха
06.09.2021
«Великобритания — не супердержава»: интервью с Беном Уоллесом (The Spectator, Великобритания)
19.09.2018
Воины пацифизма
22.11.2017
Мосты конфронтации
03.12.2014
Европейские компании финансируют создание кассетных боеприпасов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа