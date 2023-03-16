Небензя заявил, что Зеленский готовился к войне с РФ под прикрытием Минских соглашений

По словам постпреда РФ при ООН, мир и нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский с западной помощью готовился к войне с Россией под прикрытием Минских соглашений. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности.

"Во многом <...> из-за обещаний остановить гражданскую войну на Донбассе на президентских выборах 2019 года за него (Зеленского - прим. ТАСС) проголосовали три четверти украинцев, - отметил дипломат. - Однако очень быстро новый глава украинского государства показал, что все эти важные для украинцев вещи для него на самом деле не более чем пустой звук. Он ловко подстроился под методичку западных кураторов Киева, в планы которых сохранение межнационального мира внутри Украины и ее добрососедских отношений с Россией совершенно не входило".

"Вооружая свою страну с западной помощью и готовясь к войне с Россией под прикрытием Минских договоренностей - в этом сегодня нет уже никаких сомнений благодаря откровениям бывших лидеров Франции, Германии и Великобритании, - он предпринял ряд шагов для вытеснения из страны русского языка и всего русского в целом", - констатировал Небензя.

Русофобия Киева

По словам постпреда РФ при ООН, мир и нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева.

"Мы созвали сегодняшнее заседание не для того, чтобы поговорить о внутренних проблемах Украины. Зашкаливающая русофобская кампания в этой стране, развязанная кликой [президента Украины Владимира] Зеленского, самым непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности, потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе, - сказал Небензя. - Мы хотели и хотим от наших украинских соседей всего лишь соблюдения элементарных прав и свобод, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома. Только вот для Украины у них почему-то другие стандарты".

"Хочу спросить у наших швейцарских соседей (в зале СБ ООН - прим. ТАСС). Для того чтобы быть швейцарцем, нужно ли отказываться от итальянской, французской или немецкой идентичности? Они угрожают целостности вашей нации? - обратил внимание дипломат. - А если нет, то где ваша критика того, что творят с русскими киевские власти? Надеюсь, что вы сегодня дадите их действиям честную оценку".

По его словам, долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь. "Хочу, чтобы вы это ясно осознавали", - заявил постпред РФ.