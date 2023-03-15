Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе

Судно Amogy

Американская компания Amogy анонсировала запуск в работу в текущем году первого корабля в новой линейке транспортных судов, которые используют в качестве базового топлива аммиак. Однако ей стоит поторопиться, так как компания Fortescue Future Industries из Австралии работает над аналогичным проектом еще с 2021 года. А еще есть совместный проект такого же корабля от норвежских компаний Eidesvik и Fraunhofer под названием «Viking Energy» и он тоже должен сойти на воду в этом году.

У Amogy, пожалуй, наиболее выгодное положение, поскольку она уже успешно реализовала проекты аммиачного трактора и амиачного тягача. Силовая установка для корабля повторяет конструкцию для наземных машин, но ее мощность достигает 1 МВт. В такой системе аммиак пропускается через крекинг-реактор для разделения на азот и водород, после чего из последнего вырабатывается энергия. Силовая установка Amogy будет смонтирована на купленном для этих целей буксире 1957 года постройки. У него изначально был электродвигатель, энергию для которого вырабатывал дизель-генератор – его заменят аммиачной системой без переделки самого корабля. Ходовые качества при этом наверняка пострадают, так как в дизельном топливе запасено вдвое больше энергии, чем в аммиаке. Зато последний относится к «зеленым технологиям». Аммиак считается перспективным видом топлива для морского транспорта, так как его удобно возить с собой в жидком виде — в отличие от водорода. Вещество токсичное, зато дешевое в производстве, а кораблям нужно очень много топлива. Поэтому все анонсированные решения все еще являются экспериментальными и появление аммиачного флота в скором времени пока вовсе не гарантировано.

Александр Мартыненко