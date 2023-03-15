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Интерфакс-АВН

США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем

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Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper
Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Lealan Buehrer

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщает во вторник Европейское командование ВС США.

"Сегодня два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении командования.

Согласно версии американской стороны, один из самолетов задел пропеллер беспилотника.

"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", - отметил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

MQ-9 Reaper ("Жнец") в настоящее время является основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Он может нести до 14 ракет AGM-114 Hellfire класса воздух-земля.

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Страны
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Проекты
БПЛА
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