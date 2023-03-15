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ТАСС

В США заявили, что не проводили конкретных переговоров по поставке Польшей МиГ-29 Киеву

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Белый дом подтвердил, что не возражал бы против решений тех или иных стран поставить истребители Украине

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не вела конкретных переговоров по возможной поставке Польшей истребителей МиГ-29 Украине, Вашингтон не возражает против этого суверенного решения Варшавы. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который во вторник сообщил, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. "Я не располагаю информацией о каких-либо конкретных переговорах [США] с польским правительством по этому вопросу. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по вопросу предоставления военных средств Украине", - отметил Кирби.

"Это суверенные решения, которые эти страны принимают самостоятельно. Мы не выкручиваем руки, не уговариваем. Мы поощряем страны делать все возможное, чтобы помочь Украине всеми возможными для них способами, - добавил он. - Если другая страна захочет предоставить Украине истребители, мы, конечно, поддержим это, если только это суверенное решение, которое им будет удобно принимать".

Официальный представитель СНБ рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли проведут в среду в Пентагоне очередное заседание созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

17 февраля Моравецкий заявил, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но только в коалиции с другими странами НАТО. Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. Число планируемых к передаче Киеву самолетов этого типа пока не названо. 

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Страны
Польша
США
Украина
Проекты
NATO
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