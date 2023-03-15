Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело

Fox News: Трамп и Десантис призвали урезать помощь Украине

Возможные кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис ответили обозревателю Fox News Такеру Карлсону, как, по их мнению, Америка должна реагировать на украинский кризис. Они призвали к урезанию помощи Киеву и увеличению вовлеченности Европы в разрешение конфликта.

Джозеф Вулфсон

Ведущий Fox News Такер Карлсон разослал анкету из шести вопросов кандидатам в президенты от Республиканской партии насчет их позиции по Украине — и вот что они ответили.

На прошлой неделе ведущий Fox News задал эти вопросы как официальным кандидатам, так и ряду видных республиканцев, которые так или иначе намекали на участие в президентской гонке 2024 года.

В анкету вошли следующие вопросы:

Можно ли назвать противодействие России на Украине жизненно важным и стратегическим интересом Америки? Какова конкретно наша цель на Украине, и как мы поймем, что достигли ее? Каков лимит финансирования и предел военной помощи правительству Украины? Должны ли США поддержать смену режима в России? Поскольку экономика и валюта России сейчас сильнее, чем до начала боевых действий, считаете ли вы американские санкции эффективными? И наконец, как вы считаете, Америке грозит ядерная война с Россией?

На запрос Карлсона откликнулись двое из трех уже заявленных кандидатов в президенты (бывший президент Трамп и предприниматель Вивек Рамасвами), а также бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, губернатор Техаса Грег Эбботт, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Бывший посол при ООН Никки Хейли, единственная из объявленных кандидатов, отказалась отвечать на анкету Карлсона. Бывший госсекретарь Майк Помпео, губернатор Виргинии Гленн Янгкин, губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон намекали на готовность баллотироваться, однако Карслону также не ответили. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон от комментариев отказался.

1. Можно ли назвать противодействие России на Украине жизненно важным и стратегическим интересом Америки?

Трамп: "Для нас нет, а для Европы да", — добавив, что европейские союзники "должны заплатить цену гораздо бóльшую, чем мы, или как минимум сопоставимую".

Десантис: "У США немало много жизненно важных национальных интересов, но ввязываться еще глубже в территориальный спор Украины и России — точно не один из них".

Ноэм главной внешней угрозой США назвала Китай, а не Россию, и заметила, что конфликт на Украине "должен стать борьбой Европы, а не нашей".

Рамасвами считает, что противодействовать России необязательно, но подчеркнул, что США жизненно важно достичь энергетической независимости. Он считает, что, если бы Европа приобретала американские нефть и газ вместо российских, боевых действий можно было бы избежать.

Пенс процитировал так называемую "доктрину Рейгана", подразумевающую противодействие врагам на их же берегах. По его словам, это предотвратит прямое вмешательство Америки: "В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Это не конфликт Америки, но, если Путина не остановить и суверенная Украина в ближайшее время не восстановится, он продолжит двигаться в сторону наших союзников по НАТО, и тогда Америке придется отправить свои войска".

Скотт жизненно важным интересом США назвал деградацию российских вооруженных сил. Кристи же заявил: "Российская агрессия против Украины — это проблема национальной безопасности, которая угрожает нашим союзникам и нашему положению в мире". По его словам, это "опосредованный конфликт, который против США ведет Китай, союзник России", и что было бы наивностью считать это чем-то иным, кроме китайской агрессии.

Эбботт конкретно на этот вопрос не ответил.

2. Какова конкретно наша цель на Украине и как мы поймем, что достигли ее?

Трамп считает, что цель — "помочь обезопасить Европу", но заметил, что "Европа сама себе не помогает". По его мнению, это "очень несправедливо", что по счетам платят в основном США, а Европа "нас использует в торговле и других сферах".

Десантис сказал, что цель — это "мир", а Пенс — что "победа Украины" и восстановление ее суверенитета.

С ним согласился Кристи: по его мнению, цель — "помочь Украине настолько, чтобы она победила российские войска и восстановила суверенитет".

Рамасвами сказал, что цель — "соблюсти все прошлые договорные обязательства США", особо отметив при этом Будапештский меморандум, который установил суверенитет Украины. При этом он добавил, что одну из целей США уже достигли, разоблачив Владимира Путина как "бумажного тигра" со слабым военным потенциалом. Однако две других задачи остаются пока нерешенными — удержать Путина от будущей агрессии и внушить европейцам, что пора заботиться о себе самостоятельно.

Ноэм цель на Украине конкретно не обрисовала, но заметила: "Если бы наш президент стремился к миру с помощью силы, Путин бы ни за что не осмелился войти на Украину".

Ни Эбботт, ни Скотт конкретной цели не сформулировали.

3. Каков лимит финансирования и предел военной помощи правительству Украины?

Десантис сказал, что США "не должны оказывать помощь, которая может повлечь за собой отправку американских войск или позволит Украине участвовать в наступательных операциях за пределами страны", добавив, что передача истребителей F-16 и ракет большой дальности "не обсуждается". Он добавил: "Наши граждане вправе знать, на что идут на Украине миллиарды долларов из американской казны".

Рамасвами пообещал на президентском посту "ограничить дальнейшее финансирование и поддержку Украины", добавив, что "гораздо больший вклад" предстоит внести европейским союзникам, поскольку это "их задворки и их границы".

Ноэм сказала: "Мы не должны тратить бюджетные средства, рискуя ядерной войной". И добавила: "Мы и так уже оказали Украине чрезмерную поддержку".

Трамп ответил, что это будет "сильно зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что Европе "предстоит раскошелиться".

Пенс сказал, что "карт-бланш Украине" не поддерживает, но предупредил, что "отказ от дальнейшей поддержки или ее сокращение чреват своими последствиями" и что "цена окажется намного выше", если Путин вторгнется на территорию союзников по НАТО.

Эбботт раскритиковал байденовскую внешнюю политику с ее "чеками на предъявителя": "Мы накачиваем Украину деньгами без явной цели и какой бы то ни было подотчетности и явно терпим неудачу". "Прежде чем отправлять на Украину новые деньги и средства, Байден должен обеспечить соблюдение иммиграционного законодательства и гарантировать безопасность нашей южной границы", — добавил он.

Скотт призвал к "отчетности за каждый потраченный доллар" и предупредил, что рассчитывать на карт-бланш больше не стоит. Кристиограничения финансирования и материальной помощи комментировать не стал, но заметил: "Мы должны помочь нашим демократическим союзникам защититься".

4. Должны ли США поддержать смену режима в России?

Трамп и Рамасвами категорически сказали "нет".

Ноэм ответила: "Не сейчас", — предупредив о дестабилизации Европы и ядерной эскалации.

Десантис политику смены режима раскритиковал, сказав, что она "популярна в кругах вашингтонских интервентов" и предположил, что преемник Путина "наверняка окажется еще более жестким".

Пенс же предложил задать вопрос самим россиянам.

Кристи считает, что поддержка Украины "продиктована не сменой режима в России, а уважением суверенитета свободных наций".

Скотт не этот вопрос не ответил.

5. Поскольку экономика и валюта России сейчас сильнее, чем до начала боевых действий, считаете ли вы американские санкции эффективными?

Трамп ответил: "Ничего подобного. Как раз наоборот".

"Очевидно, что нет, — сказал Рамасвами. — Наоборот, Россия окрепла из-за высоких доходов от нефти и газа на фоне повышенных цен".

Десантис заявил, что своей политикой администрация Байдена "по сути подтолкнула Россию к союзу с Китаем", а, поскольку Китай никаких эмбарго не соблюдает, то "Москва упрочила свои иностранные доходы, а Пекин получает выгоду от дешевого топлива". Ноэм сказала, что США "злоупотребляют финансовыми санкциями как оружием сдерживания", и добавила, что "санкции против Китая, Ирана и России укрепили российский рубль и позволили Пекину наладить торговлю в юанях вместо долларов".

Пенс не согласился с самой постановкой вопроса: он считает, что "экономика и валюта России не сильнее, чем до конфликта". Более того, он заверил, что в действительности российская экономика "ушла в штопор", а рубль "держится на плаву благодаря чрезвычайно затратным мерам на фоне санкций". Он также добавил, что Россию "поддерживает Китай", и без его помощи "деньги у Путина могут закончиться уже к 2024 году".

Ни Эбботт, ни Скотт, ни Кристи на этот вопрос не ответили.

6. Как вы считаете, Америке грозит ядерная война с Россией?

Трамп ответил: "Это зависит от того, кто будет президентом США", — и добавил, что при Байдене это "однозначный риск".

Ноэм также раскритиковала администрацию Байдена за стремительные шаги вверх по эскалационной лестнице и серию провокационных действий и заявлений: "Мы никогда прежде не были столь близки к применению тактического ядерного оружия как сейчас".

Десантиспредупредил, что эскалация американского участия "грозит втянуть США в конфликт напрямую и приблизит нас к "горячей" войне между крупнейшими ядерными державами".

Рамасвами считает, что риск ядерной войны тем выше, чем сильнее Россию поддерживает Китай. Он призвал США отложить в сторону все "переговорные рычаги", поскольку Россия "нагло нарушила все договоры о контроле ядерных вооружений", и добавил, что "глобальный оборонный истеблишмент должен высунуть голову из песка и осознать тот факт, что Китай, не только не связан никакими договорами о ядерном оружии, но и тайно наращивает свой ядерный арсенал".

Пенс сказал, что ядерные угрозы Путина — "элементарное запугивание", и заверил, что США на него не поведутся.

Ни Эбботт, ни Скотт, ни Кристи на этот вопрос не ответили.