"Проукраинская группа", или Как американцы в казаков играют - Мнения ТАСС

Денис Дубровин — о диверсии на "Северных потоках" и информационных войнах вокруг них

Версия в The New York Times и Die Zeit о "проукраинской группе", стоящей за диверсией на "Северных потоках", выглядит как практически хрестоматийный пример медийной кампании по контролю ущерба. То есть как организованная серия вбросов, когда необходимо отвести подозрения от реального виновника. Ее задача обычно даже не в том, чтобы убедить общественное мнение в своей правоте, а просто увести дискуссию в сторону от трех главных вопросов, стоящих перед сыщиком: кто имел мотив, кому было выгодно, кто имел практическую возможность совершить деяние?

Вместо этого читателю подсовывают симулякр: знал ли украинский президент Владимир Зеленский о теракте, якобы совершенном его сторонниками? Видимо, этот сконструированный вопрос должен закрепить в сознании западных избирателей тезис: "Теракт — дело мутное, как и все, что касается Украины, виноватых все равно не найти".

На мой взгляд, ответы на все три вопроса довольно точно сформулированы в журналистском расследовании Сеймура Херша, опубликованном 8 февраля. Он утверждает, что бомбу заложили специалисты подводных операций США при активной помощи своих норвежских коллег под прикрытием учений НАТО Baltops в июне 2022 года, решение о диверсии принималось американской администрацией.

Это расследование с инсайдерской информацией уже разобрано очень подробно. Я же предлагаю обратить внимание на некоторые данные, имеющиеся в открытом доступе, которые может проверить любой, и для чего не нужны никакие "источники в спецслужбах".

Обещание Байдена

"Если Россия вторгнется… а это означает танки или войска пересекут границу Украины, то "Северного потока — 2" не будет. Мы положим ему конец", — заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне 7 февраля 2022 года. Отвечая на вопрос, как США намерены сделать это, ведь газопровод находится в немецкой юрисдикции, он продолжил: "Я обещаю, мы сможем это сделать".

Если кто-то хочет проверить это заявление, его английский текст, то видеоверсия ищется в любом поисковике за три секунды по словам biden nord stream no longer.

Учения НАТО

Учения НАТО Baltops 2022 завершились 17 июня 2022 года в немецком городке Киль. В этот же день Североатлантический альянс опубликовал релиз об этих маневрах. Среди участников были 16 стран НАТО и государств-партнеров, включая упомянутые у Херша США и Норвегию.

Сценарий учений включал "сложные процедуры по глубоководному спасению экипажей подводных лодок", тестирование "последних достижений в области технологий беспилотных подводных аппаратов разминирования в Балтийском море, чтобы доказать их эффективность в операционных сценариях". Созданная в рамках учений спецгруппа "перемещалась по Балтийскому региону, отрабатывая обнаружение взрывных устройств, операции с ними и их разминирование в критических узлах морской навигации".

Более того, командующий учениями американский контр-адмирал Джон Менони отметил, что учения включали "несколько моментов, в которых наши силы заступали за границы известных методов ведения боевых действий, раздвигая границы с помощью новых технологий на море и на суше". Не складывается ли и у вас впечатление, что адмирал словно хотел похвастаться какой-то экстремально трудной операцией или достижением, но сказать дозволили только это?

Возможно, это только домыслы, но я смотрю на картину в целом. В релизе НАТО сказано буквально следующее. США и Норвегия активно участвовали в учениях Baltops. Сложные глубоководные операции с использованием взрывчатых веществ были частью этих маневров. Маневры проводились в критически важных зонах Балтийского моря. Их участники сделали нечто такое, что не делалось никогда ранее, — командующий даже счел необходимым подчеркнуть это в пресс-релизе.

"Скучные" цифры

До начала специальной военной операции (СВО) 45% импорта газа в ЕС осуществляла Россия. Кто более всех выиграл от сокращения закупок российского газа странами Евросоюза? Принято думать, что США, и это частично соответствует действительности — американский экспорт в Европу вырос почти в 2,5 раза и приближается к 50 млрд куб. м в 2022 году против 21 млрд в 2021 году. Однако это менее 10% от общего импорта газа ЕС.

В абсолютных цифрах ключевым бенефициаром выступает Норвегия. В 2022 году она стала крупнейшим поставщиком газа в страны ЕС и Великобританию, снабдив страны Евросоюза 122 млрд куб. м газа, что является абсолютным рекордом за всю историю поставок. Также впервые в истории Норвегия вышла на первое место среди поставщиков газа в ЕС, обойдя Россию. Если в 2022 году она поставляла в Евросоюз 20% от европейского импорта газа, то за первые 11 месяцев 2022 года ее экспорт, по данным Еврокомиссии, вырос почти на четверть и достиг 24,93% (у России примерно 24,65%).

Ко всему прочему, сама диверсия на "Северных потоках" привела к резкому скачку биржевых цен на газ в ЕС, который, впрочем, был не столь уж заметным на общем фоне, но принес экспортерам дополнительно несколько десятков миллионов долларов прибыли.

Человеческие наблюдения

"Еще два таких года, и каждая вторая семья у нас в Норвегии будет иметь в гараже Lamborghini", — поделился со мной мыслями один скромный норвежский бизнесмен. "Доходы от торговли газом и нефтью взлетели до небес, Европа готова забрать любой объем, — добавил он. — Мы всегда считали [генсека НАТО Йенса] Столтенберга лузером, который [за годы своей политической карьеры в Норвегии] сначала агитировал против НАТО, потом пытался втащить Норвегию в ЕС и, наконец, получил пост генсека в качестве утешительного приза. Но теперь мы понимаем, что это не так. Этот конфликт стал благословением для экономики Норвегии, и будет только справедливо, если Столтенберг возглавит Центробанк, когда вернется из Брюсселя".

Перед глазами

Получается, что, даже не обращаясь к закрытым источникам, как это сделал американский журналист-расследователь Херш, можно прийти к выводу, что именно США и Норвегия имеют политические и экономические мотивы для совершения диверсии. Кроме того, они обладают необходимыми инструментами для этого — одни из лучших в мире подводных спецподразделений и целый военный альянс, руководство которого им полностью подконтрольно. Вряд ли кто будет спорить, что США также располагают и информационными ресурсами, а также средствами политического и дипломатического давления, чтобы уйти от любой ответственности.

И в дополнение — именно президент США открыто пообещал за восемь месяцев до диверсии, что США уничтожат газопровод.

Все это вместе взятое добавляет дополнительного веса выводам расследования Херша и заставляет выглядеть версию о "проукраинской группе" еще более сомнительной.

Контроль ущерба

После публикации 8 февраля расследования Сеймура Херша в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине на него практически не реагировали (или же обозвали спекуляцией). У многих, с кем мне удалось побеседовать на эту тему, сложилось впечатление, что труд знаменитого журналиста просто старательно замалчивают. И если бы не приближение выборов в США, возможно, этим и можно было бы ограничиться, но политическая борьба и нападки республиканцев на администрацию Байдена, которые становятся все более жесткими, вынуждают попытаться перевести внимание общественности или хотя бы раздробить дискуссию. В этой ситуации, видимо, и пришлось прибегнуть к медийным инструментам в целях контроля или снижения ущерба от расследования Херша.

Своими наблюдениями о том, как это было сделано, поделилась бельгийская журналистка и эксперт по международной политике Таниа Хатими. Она высказала предположение, что информационный вброс в The New York Times и Die Zeit был окончательно согласован между США и Германией на высшем уровне в ходе визита канцлера Олафа Шольца в Вашингтон 3 марта, все основные события которого прошли за закрытыми дверьми. "Синхронность публикаций на разных берегах Атлантики о независимой проукраинской группе, якобы ответственной за диверсию на газопроводах "Северный поток", заставляет задуматься, что речь идет об организованной медийной кампании, предпринятой с единственной целью — отвлечь внимание от США и Норвегии, которые получили от этой диверсии реальную экономическую прибыль. Одновременная публикация общей версии в крупных СМИ по обе стороны Атлантики позволяет утверждать, что утечка была тщательно организована. Это весьма похоже на классический пример операции по контролю ущерба, который нанесла администрации США публикация расследования Сеймура Херша, раскрывшего роль Вашингтона и Осло в этой диверсии", — отметила она.

"Состоятельность самой версии о независимой проукраинской группе, которая смогла осуществить сложнейший теракт на глубине 80 м, уничтожив одновременно несколько высокопрочных промышленных объектов в Балтийском море со сверхплотным морским трафиком, очень сложно обсуждать всерьез. Зато настойчивые заверения, что ни Вашингтон, ни Киев ничего не знали об этой диверсии, посылает однозначный сигнал о цели организации этих утечек", — продолжила Хатими.

"Статьи в американской The New York Times и немецкой Die Zeit появились 7 марта — через четыре дня после визита в США канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким образом, логично предположить, что эта медийная кампания была согласована на высшем уровне, поскольку речь с высокой вероятностью идет о беспрецедентной диверсии, устроенной США против своего крупнейшего европейского союзника, который в нынешних условиях, похоже, не может себе позволить конфликта с Вашингтоном. Задержка в четыре дня между визитом и публикацией в медийном пространстве выглядит как минимальная и достаточная, чтобы, с одной стороны, не бросалась в глаза связь между двумя событиями, а с другой, запуск кампании начался возможно раньше, — сказала Таниа Хатими. — Что касается последующих спекуляций на эту тему, в том числе в британских СМИ, они могли носить как организованный, так и спонтанный характер, поскольку романтическая "независимая проукраинская версия" хорошо ложится в медийную политику этих изданий".

В таком случае я бы отметил, что организация данной кампании осуществлялась весьма грамотно — две первые публикации не дублировали, а развивали друг друга. Словно создавалась иллюзия, что озвучены разные факты, поскольку информация идет из разных источников. Однако публикации уж слишком хорошо дополняют друг друга и не содержат расхождений или нестыковок — возможно ли собрать такой информационный пазл без взаимодействия?

Кроме того, если придерживаться версии, что это действительно целенаправленная медийная кампания, то она вряд ли закончена и следует ожидать целого ряда публикаций в западных СМИ, в которых тезис о "проукраинской группе" будет проходить как уже сам собой разумеющийся факт. Любопытно, что, начиная работать над этим текстом, я предположил, что в таком контексте вполне вероятно скорое появление публикаций, в которых речь будет идти о "тревожном уровне разногласий между США и Украиной, поскольку Вашингтон якобы недоволен проведением украинскими боевиками терактов против Nord Stream, хотя администрация Байдена в целом не исключает, что Киев мог быть не осведомлен об этих планах". С некоторыми дополнениями, но такую "ласточку" мы уже получили от Politico.

Ход событий все больше меня убеждает, что фокус внимания западной аудитории будет плавно переводиться с вопросов "кто виноват?","кому выгодно?" и "как Германия могла спустить такое унижение?" на искусственно сконструированный вопрос "знал ли Киев о теракте?".

"Хайли лайкли"

При этом официальное расследование, как сообщают политики ЕС, все же ведется — Германией, Швецией и Данией. И проходит оно на национальных уровнях затронутых этим инцидентом стран, уточняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Однако, даже несмотря на то, что объектами диверсии стали российские газопроводы, РФ к расследованию категорически не допускают. Такой подход напоминает истории с малайзийским Boing, делом Скрипалей и с Алексеем Навальным. Очередное "хайли лайкли" (highly likely, дословно — "очень вероятно", неологизм — бездоказательное обвинение)?

Подозреваю, что личности исполнителей теракта также будут вскоре "установлены" европейскими "расследователями" и обществу даже могут показать их обильно украшенные цветами могилы на одном из украинских кладбищ, где захоронены убитые в Артемовске, Соледаре или Угледаре члены ВСУ.

Есть в этой всей ситуации еще одна тревожная нотка, на мой взгляд. Если все же придерживаться версии, что крупнейший газопровод в Балтийском море взорвала группа неизвестных активистов и ни одно государство напрямую здесь ни при чем, то есть серьезный риск, что подобные события начнут повторяться. Подводных газопроводов и энергетических кабелей в европейских морях множество, да и Атлантика (и другие) перечеркнута несколькими ключевыми коммуникационными оптиковолоконными линиями связи. Между прочим, и газ в Европу из Норвегии поставляется по подводным газопроводам, проходящим по дну Балтийского моря.

Есть риск, что, продвигая версию об отважных неизвестных подводных воинах, США плавно приводят самих себя и весь мир к веку нового анонимного подводного терроризма. Кстати, это уже было в морской истории, правда в надводной и парусной. Называлось приватирство или каперство, когда якобы самостоятельные морские разбойники в реальности работали на ведущие морские державы, грабя суда их конкурентов. Но это уже совсем другая история…