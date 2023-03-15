В Румынии откроют пороховой завод для обеспечения производства боеприпасов в интересах НАТО и Украины

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В Румынии будет построен новый пороховой завод, который должен будет обеспечивать производство боеприпасов как для НАТО, так и для Украины. Соответствующее решение уже принято. Об этом сообщил министр экономики Румынии Флорин Спатару.

Румынское правительство принял решение построить на территории страны новый пороховой завод, задачей которого будет обеспечение производства боеприпасов в соседних странах. Строительство будет вестись в сотрудничестве с США и Южной Кореей, Вашингтон и Сеул профинансируют создание нового предприятия.

Теперь мы создадим больше производственных мощностей для производства боеприпасов как для НАТО, так и для стран, не входящих в НАТО

- заявил Спатару.

Производство порохов для боеприпасов в Румынии ранее существовало, но последний завод такой направленности был закрыт за ненадобностью в 2004 году. Однако, теперь обстановка в Европе поменялась кардинальным образом, производство боеприпасов снова востребовано и Бухарест принял решение поучаствовать в нем поставками пороха. Благо, строительство завода частично финансируется США и Южной Кореей.

Ранее в НАТО призвали страны Европы нарастить производство боеприпасов на фоне военного конфликта на Украине. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, задачей ЕС является всестороння поддержка Киева в конфликте с Москвой. В Брюсселе приветствуют открытие новых предприятий по производству вооружений и боеприпасов.