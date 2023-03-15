Войти
Военное обозрение

Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии

169
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия не переходит в масштабное наступление по одной, но очень важной причине, установленной британской разведкой. Как сообщают представители Соединенного королевства, у российских сил просто нет для этого боеприпасов.

Тема якобы нехватки боеприпасов в российской армии уже довольно длительное время не сходит со страниц как украинской, так и западной прессы. Впрочем, об этом начали заявлять различные "эксперты", вроде того же Арестовича, чуть ли не с самого начала спецоперации. То у русских заканчиваются ракеты, то снаряды, а то все вместе и сразу.

Теперь о "снарядном голоде" российской армии заявила британская разведка. По мнению британцев, в последние недели проблема со снарядами обострилась до такой степени, что российское командование якобы ввело ограничительные меры на некоторых участках фронта, установив "нормы" по расходу боеприпасов. Кроме того, в британском Минобороны предполагают, что именно нехватка боеприпасов является основной причиной того, что в последне время ни одно российское соединение не перешло в наступление.

При этом заявляется, что российские войска уже начали применять снаряды из старых запасов, которые являются "непригодными к использованию" и находились на складах в ожидании утилизации.

Между тем, если коснуться вопроса наступления, то российское Минобороны нигде не заявляло, что планирует перейти в масштабное наступление в ближайшее время, это все придумки западной прессы. Этим грешит Киев, на всех углах заявляющий о скором "освобождении оккупированных территорий". Зеленскому это необходимо, от него этого ждут западные спонсоры, обеспечивающие ВСУ всем необходимым. Не будет "громких" заявлений - не будет военной помощи.

А о "снарядном голоде" российской армии лучше всего говорят украинские солдаты, находящиеся на передовой. Вот они то уж точно о нем ничего не слышали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Похожие новости
16.03.2022
Наконец-то санкции
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
07.08.2018
США опозорились, решив запугать российских атомщиков
08.12.2016
Украина пугает ядерным оружием Россию и США
26.05.2016
Перед саммитом G7 Ишингер указал на ее неспособность решать кризисы без России
07.06.2012
В 2012-2015 гг. объем экспортных продаж новых катеров составит 185 ед. на сумму более 8,6 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне