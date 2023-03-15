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Российская армия не переходит в масштабное наступление по одной, но очень важной причине, установленной британской разведкой. Как сообщают представители Соединенного королевства, у российских сил просто нет для этого боеприпасов.

Тема якобы нехватки боеприпасов в российской армии уже довольно длительное время не сходит со страниц как украинской, так и западной прессы. Впрочем, об этом начали заявлять различные "эксперты", вроде того же Арестовича, чуть ли не с самого начала спецоперации. То у русских заканчиваются ракеты, то снаряды, а то все вместе и сразу.

Теперь о "снарядном голоде" российской армии заявила британская разведка. По мнению британцев, в последние недели проблема со снарядами обострилась до такой степени, что российское командование якобы ввело ограничительные меры на некоторых участках фронта, установив "нормы" по расходу боеприпасов. Кроме того, в британском Минобороны предполагают, что именно нехватка боеприпасов является основной причиной того, что в последне время ни одно российское соединение не перешло в наступление.

При этом заявляется, что российские войска уже начали применять снаряды из старых запасов, которые являются "непригодными к использованию" и находились на складах в ожидании утилизации.

Между тем, если коснуться вопроса наступления, то российское Минобороны нигде не заявляло, что планирует перейти в масштабное наступление в ближайшее время, это все придумки западной прессы. Этим грешит Киев, на всех углах заявляющий о скором "освобождении оккупированных территорий". Зеленскому это необходимо, от него этого ждут западные спонсоры, обеспечивающие ВСУ всем необходимым. Не будет "громких" заявлений - не будет военной помощи.

А о "снарядном голоде" российской армии лучше всего говорят украинские солдаты, находящиеся на передовой. Вот они то уж точно о нем ничего не слышали.