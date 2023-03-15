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ТАСС

ЕС увеличил на €2,2 млрд объем Еврофонда мира, из которого оплачивает оружие Киеву

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Участники студенческого митинга в поддержку евроинтеграции во Львове, Украина
Участники студенческого митинга в поддержку евроинтеграции во Львове, Украина.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Паламарчук

Он составит €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, доведя его до €7,979 млрд до 2027 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности", - говорится в заявлении.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал выделить уже в марте из этого фонда €1 млрд на компенсации странам ЕС экстренных поставок боеприпасов из собственных стратегических запасов Киеву. 

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Страны
Украина
Проекты
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