ЕС увеличил на €2,2 млрд объем Еврофонда мира, из которого оплачивает оружие Киеву

Он составит €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, доведя его до €7,979 млрд до 2027 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности", - говорится в заявлении.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал выделить уже в марте из этого фонда €1 млрд на компенсации странам ЕС экстренных поставок боеприпасов из собственных стратегических запасов Киеву.