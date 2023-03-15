В едином боевом порядке с танками Abrams: в Польше создают новую тяжёлую БМП

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации первым делом польское командование приступило к массовой закупке танков в целях форсированного укрепления вооружённых сил страны. Поставки южнокорейских ОБТ К2 уже развернулись, ведётся подготовка к созданию промышленной базы по их обслуживанию и сборке.

Решив проблему с танками, командование озаботилось усилением мотострелковых подразделений. Были заказаны 1400 плавающих БМП Borsuk в различных модификациях. Согласно концепции развития войск, они должны выступать в едином боевом порядке с ОБТ К2 (которые доктринально классифицируются как «средние танки») и Abrams. При этом предполагается, что рассматриваемые в качестве «тяжёлых танков» M1A1FEP и M1A2SEPv3 Abrams, состоящие на вооружении польской армии, нуждаются в сопровождении более мощных машин.

Эту нишу должна занять новая тяжёлая БМП. Её планируется создать с использованием элементов шасси самоходных гаубиц Krab (Польша) и K9 (Южная Корея): двигателя, трансмиссии, подвески, катков, гусениц, которые будут установлены в новый корпус, спроектированный с нуля.

В отличие от Borsuk требование плавучести машины будет отменено, а более крупный корпус позволит установить более качественную броню, больше оборудования на борту, а также увеличит размер перевозимого десанта [8-9 чел. вместо 6]

- заявил представитель Минобороны в интервью Польскому агентству печати.

С его слов, в качестве вооружения машины рассматривается 40-мм пушка и ПТУР [видимо, Spike LR1/LR2]. Их можно разместить в уже существующем боевом модуле ZSSW-30, которым оснащается Borsuk, имеющий 30-мм пушку.

Первый прототип новой БМП может быть построен в этом году. Вероятно, что в первую очередь она пойдёт на оснащение 18-й механизированной и 1-й пехотной дивизий.