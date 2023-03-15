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ТАСС

Пентагон запросил $30 млрд на развитие Космических сил США

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Эмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США.
Источник изображения: © United States Space Force

Как сообщило издание Defense News, ожидается, что основная часть средств пойдет на разработку спутников, наземных систем и вспомогательных технологий

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Пентагон планирует выделить Космическим силам США $30 млрд из бюджета, запрашиваемого на 2024 финансовый год, на развитие технологий отслеживания ракет и спутниковой связи. Об этом в понедельник сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на бюджетную документацию.

По его данным, запрашиваемое финансирование для космических сил на 13% превышает сумму, утвержденную Конгрессом на эти цели на 2023 финансовый год. Ожидается, что основная часть денег в размере $19 млрд пойдет на разработку спутников, наземных систем и вспомогательных технологий.

Также $2,3 млрд планируется направить на поддержку программы отслеживания ракет и предупреждения ракетных нападений. В рамках нее будут разработаны спутники, отслеживающие баллистические и гиперзвуковые ракеты. Еще $2 млрд космические силы намерены выделить на создание сети коммуникационных спутников для обмена данными на низкой околоземной орбите (на высоте около 1,9 тыс. км). Примерно $1 млрд будет направлен на финансирование разработки двух других систем спутниковой связи: засекреченной линии связи американских ядерных бомбардировщиков, баллистических ракет и подводных лодок и системы защиты от возможных помех.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что масштабное финансирование дает космическим силам возможность выбора в обеспечении безопасности спутников и защиты от угроз в космосе. "Все, что мы пытаемся сделать в этой сфере, чтобы перейти к возможностям следующего поколения, обусловлено стремительным развитием [Китая]", - приводит его слова издание. 

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