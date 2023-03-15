Комплекс тактических учений с боевой стрельбой артиллерии пройдёт в шести восточных регионах РФ - Минобороны

Задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Стрельбы из реактивных систем залпового огня, гаубиц и миномётов проведёт Восточный военный округ (ВВО) на территории шести регионов России, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Боевые стрельбы будут проводиться прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов. На учения привлекаются реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые гаубицы, миномёты различного калибра. В общей сложности в полевом выходе принимает участие более тысячи военнослужащих", - сказано в сообщении.

Комплекс тактических учений с боевой стрельбой артиллерийских батарей и дивизионов пройдёт на полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Сахалинской областях, информирует военное ведомство.

По его данным, "учения являются основным этапом полевого выхода артиллерии в зимнем периоде обучения". Их основная цель "проверка готовности артиллерийских подразделений к ведению боевых действий в сложной тактической обстановке на незнакомой местности днём и ночью", сказано в сообщении.