Военнослужащие США на военной базе в афганской провинции Нангархар, 2014 год.

ЦАМТО, 14 марта. Минобороны США в рамках проекта бюджета на 2024 ф.г. запросило рекордную сумму на закупку вооружений. Как передает "РИА Новости", это следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Минобороны.

"Бюджет предусматривает выделение 170 млрд. долл. на закупку, что станет рекордным показателем в истории США", – указано в публикации.

Проект бюджета Пентагона предусматривает также рекордные инвестиции на исследования, разработку и испытания вооружений в размере 145 млрд. долл.

Кроме того, американское военное ведомство запросило 30,6 млрд. долл. на закупку боеприпасов и ракет (это на 5,8 млрд. долл. больше, чем сумма ассигнований, предусмотренная в прошлом году).

Из общей суммы по статье ракеты и боеприпасы планируется выделить на закупку:

- тактических ракет – 17,3 млрд. долл.;

- стратегических ракет – 7,3 млрд. долл.;

- боеприпасов – 5,6 млрд. долл.

Согласно документу, предполагаемая общая стоимость закупки 28 РСЗО HIMARS составит 179, 23 млн. долл. Помимо этого, Пентагон запросил средства на 541 противотанковый комплекс Javelin на сумму почти 200 млн. долл., средства на 5 тыс. управляемых реактивных снарядов стоимостью около 886,3 млн. долл., а также финансирование закупки 366 ракет MLRS на сумму около 10,3 млн. долл.

Кроме того, 600 млн. долл. будет направлено на технологическое развитие и еще более одного миллиарда – на обеспечение производственной базы боевой техники.

Вашингтон потратит 6,2 млрд. долл. на строительство второй подводной лодки класса "Коламбия" с баллистическими ракетами. Инвестиции на модернизацию ядерного комплекса страны составят 37,7 млрд. долл.

Пентагон также запросил 5,3 млрд. долл. на развитие программы и закупку стратегического бомбардировщика B-21.

По статье расходов в рамках инвестиций в объеме 11 млрд. долл. на поставку высоколетального высокоточного оружия предусмотрена закупка 24 гиперзвуковых ракет.

Как отметил глава министерства Ллойд Остин, чьи слова приводятся в публикации, "сдерживание остается краеугольным камнем в обороне США".

На минувшей неделе Белый дом обнародовал проект бюджета на 2024 ф.г. В понедельник, 13 марта, отдельные ведомства, включая Пентагон, раскрыли подробную информацию о своих статьях бюджета и целях, которые запрашиваются в данном документе, – передает "РИА Новости".