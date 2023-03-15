Войти
Интерфакс-АВН

Две баллистические ракеты малой дальности запустила КНДР в сторону Японского моря - южнокорейские военные

137
0
0
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Сеул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенное командование начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (01:41 и 01:51 МСК).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможности дополнительных запусков, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент сообщений о нанесенном ракетами ущербе не поступало.

"Мне известны сообщения (о запусках, - "ИФ"), сейчас мы собираем информацию. В Японии на данный момент ущерба не зафиксировано", - цитируют СМИ премьера.

Ранее сообщалось о запуске одной ракеты.

Японские СМИ также сообщали о запуске, который, по их данным, был произведен в 07:44 (01:44 МСК) во вторник.

Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.03.2023
Японии предрекли печальную участь: она станет "второй Украиной"
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
13.12.2021
Бескорыстный союзник – забытый партнер
18.10.2019
Санкэй симбун (Япония): Россия проводит крупномасштабные военные учения на Дальнем Востоке, в которых принимают участие курильские подразделения
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
05.08.2011
От «пассивной» обороны — к динамичной
12.12.2008
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне