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ТАСС

Байден обсудил с Сунаком и Альбанезе помощь Украине и "вызовы со стороны Китая"

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AFP 2023 / MANDEL NGAN

Президент США также говорил об "общей приверженности укреплению региональной безопасности" путем взаимодействия по линии созданного осенью 2021 года Вашингтоном, Канберрой, Лондоном альянса

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на состоявшихся в Сан-Диего (штат Калифорния) в понедельник двусторонних встречах обсудил с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком дальнейшее оказание помощи Киеву и вызовы, которые якобы представляет Китай. Об этом сообщается в заявлениях, распространенных пресс-службой Белого дома.

Байден и Сунак говорили о "дальнейшей поддержке" Киева, в том числе путем "предоставления военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и принятия мер в экономической сфере" против России. Они "обменялись мнениями по нескольким международным вопросам, включая вызовы со стороны КНР и общую приверженность поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении уточняется, что "Байден пригласил премьер-министра Сунака посетить Вашингтон в июне".

Байден и Альбанезе на двусторонней встрече в Сан-Диего "подчеркнули приверженность продолжить поддержку народа Украины". "Они также обсудили вызовы со стороны Китая", - говорится в документе.

Президент США также говорил и с Сунаком, и с Альбанезе об "общей приверженности укреплению региональной безопасности" путем взаимодействия по линии созданного осенью 2021 года Вашингтоном, Канберрой, Лондоном альянса. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Украина
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