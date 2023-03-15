Орбан и Макрон обсудили оборонную промышленность Европы и ситуацию на Украине

Обсуждались ли на встрече антироссийские санкции, премьер-министр Венгрии не уточнил

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Елисейском дворце в понедельник обсудили вопросы, связанные с оборонной промышленностью Европы, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

"Рабочий ужин с Эмманюэлем Макроном сегодня в Париже. Мы обсудили <...> [конфликт на Украине], энергетическую безопасность, усиление европейской конкурентоспособности и оборонную промышленность Европы", - написал он, поблагодарив французского лидера за прием.

Обсуждались ли на встрече антироссийские санкции, против которых неоднократно высказывались власти Венгрии, Орбан не уточнил.

Ранее агентство France-Press сообщило, что в ходе ужина Макроном мог быть поднят вопрос необходимости ускорения ратификации венгерским парламентом вступления Швеции и Финляндии в НАТО.