Войти
ТАСС

Орбан и Макрон обсудили оборонную промышленность Европы и ситуацию на Украине

129
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay/ AP

Обсуждались ли на встрече антироссийские санкции, премьер-министр Венгрии не уточнил

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Елисейском дворце в понедельник обсудили вопросы, связанные с оборонной промышленностью Европы, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

"Рабочий ужин с Эмманюэлем Макроном сегодня в Париже. Мы обсудили <...> [конфликт на Украине], энергетическую безопасность, усиление европейской конкурентоспособности и оборонную промышленность Европы", - написал он, поблагодарив французского лидера за прием.

Обсуждались ли на встрече антироссийские санкции, против которых неоднократно высказывались власти Венгрии, Орбан не уточнил.

Ранее агентство France-Press сообщило, что в ходе ужина Макроном мог быть поднят вопрос необходимости ускорения ратификации венгерским парламентом вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
04.01.2023
Макрон пожелал Швеции и Финляндии вступить в НАТО "как можно скорее"
26.12.2022
Визит Зеленского в США стал позором для Европы
22.08.2022
Европа распрощалась с нейтралитетом. Но одна страна еще держится
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
22.04.2022
Западные "эксперты" оправдали расширение НАТО
14.01.2022
Москва торопит НАТО угрозой «военных мер»
07.11.2019
Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом альянса (Апостроф, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне