Постпред РФ: Сирия и Украина станут главными темами на предстоящей встрече по линии ОЗХО

Александр Шульгин отметил, что Россия намерена отвергнуть обвинения в провокациях с использованием химического оружия

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Сирийское химическое досье и возможность применения химического оружия на Украине станут главными темами проходящей на этой неделе сессии исполнительного совета ОЗХО. Об этом сообщил в понедельник ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Мы ожидаем, что предстоящая 14-17 марта сессия исполнительного совета будет сильно политизирована, потому что западные страны во главе с США без сомнений попытаются поднять тему Сирии, основываясь на докладе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), - отметил он. - Без всяких вопросов российская делегация будет стоять плечом к плечу с сирийскими братьями для защиты правды и призывать западные страны относиться к ОЗХО в первую очередь как к технической организации. Мы выступаем против дальнейшей политизации".

"Мы также ожидаем, что будет поднята украинская тема, - добавил постпред. - И почти наверняка наши оппоненты будут продвигать идею о возможных провокациях с использованием Россией химического оружия". Россия, добавил Шульгин, намерена отвергнуть эти обвинения.

По словам постпреда, в реальности ситуация абсолютно противоположная, именно американцы пытаются организовать провокации на Украине с использованием химического оружия и затем возложить вину за них на Россию. В частности, Минобороны РФ известно о доставке в Краматорск ящиков с маркировками BZ (психотропное отравляющее вещество). "Эти ящики были разгружены сотрудниками секретных служб Украины и доставлены на линию соприкосновения американскими бронированными автомобилями, - заметил дипломат. - И все это сопровождается продолжающейся деятельностью США по снабжению украинской стороны разного рода противоядиями и специальным защитным оборудованием. В общем ситуация вызывает обеспокоенность".

ГРИ ОЗХО 27 января опубликовала третий доклад, в котором утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инцидент с использованием отравляющих веществ в находящемся близ Дамаска городе Думе в апреле 2018 года. В понедельник постпредства РФ и Сирии при ОЗХО провели брифинг для членов организации, в ходе которого было обращено внимание на нестыковки, которые ставят под сомнение содержащиеся в докладе выводы. В частности, эксперт ОЗХО Ян Хендерсон еще в 2020 году заявил, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха, однако его заключения не были учтены. Не нашли отражения в документе и показания свидетелей, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента.