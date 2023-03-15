Войти
ТАСС

Постпред РФ: Сирия и Украина станут главными темами на предстоящей встрече по линии ОЗХО

122
0
0
Александр Шульгин
Александр Шульгин.
Источник изображения: militarynews.ru

Александр Шульгин отметил, что Россия намерена отвергнуть обвинения в провокациях с использованием химического оружия

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Сирийское химическое досье и возможность применения химического оружия на Украине станут главными темами проходящей на этой неделе сессии исполнительного совета ОЗХО. Об этом сообщил в понедельник ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Мы ожидаем, что предстоящая 14-17 марта сессия исполнительного совета будет сильно политизирована, потому что западные страны во главе с США без сомнений попытаются поднять тему Сирии, основываясь на докладе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), - отметил он. - Без всяких вопросов российская делегация будет стоять плечом к плечу с сирийскими братьями для защиты правды и призывать западные страны относиться к ОЗХО в первую очередь как к технической организации. Мы выступаем против дальнейшей политизации".

"Мы также ожидаем, что будет поднята украинская тема, - добавил постпред. - И почти наверняка наши оппоненты будут продвигать идею о возможных провокациях с использованием Россией химического оружия". Россия, добавил Шульгин, намерена отвергнуть эти обвинения.

По словам постпреда, в реальности ситуация абсолютно противоположная, именно американцы пытаются организовать провокации на Украине с использованием химического оружия и затем возложить вину за них на Россию. В частности, Минобороны РФ известно о доставке в Краматорск ящиков с маркировками BZ (психотропное отравляющее вещество). "Эти ящики были разгружены сотрудниками секретных служб Украины и доставлены на линию соприкосновения американскими бронированными автомобилями, - заметил дипломат. - И все это сопровождается продолжающейся деятельностью США по снабжению украинской стороны разного рода противоядиями и специальным защитным оборудованием. В общем ситуация вызывает обеспокоенность".

ГРИ ОЗХО 27 января опубликовала третий доклад, в котором утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инцидент с использованием отравляющих веществ в находящемся близ Дамаска городе Думе в апреле 2018 года. В понедельник постпредства РФ и Сирии при ОЗХО провели брифинг для членов организации, в ходе которого было обращено внимание на нестыковки, которые ставят под сомнение содержащиеся в докладе выводы. В частности, эксперт ОЗХО Ян Хендерсон еще в 2020 году заявил, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха, однако его заключения не были учтены. Не нашли отражения в документе и показания свидетелей, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
16.12.2020
Вторая Приднестровская
11.06.2020
Провокации в воздухе – игра с огнем
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
19.03.2018
ВМФ России: провал на фоне успехов
21.04.2017
Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне