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Интерфакс-АВН

Во французском правительстве заверяют, что способны быстро и безопасно построить новые атомные реакторы

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Флаг Франции
Флаг Франции.
Источник изображения: AP Photo/ Victor R. Caivano

Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Французские правительство намерено ускорить строительство новых атомных реакторов в стране, утверждает, что это не будет делаться в ущерб их безопасности.

"Ускорение не будет осуществляться за счет безопасности наших нынешних и будущих объектов", - заявила в понедельник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, выступая в Национальном собрании.

В понедельник министр представила в нижней палате французского парламента законопроект об ускорении развития ядерной энергетики, касающийся, в том числе, облегчения процесса выдачи разрешений и согласования нужной документации.

Ранее сообщалось, что Франция планирует построить не менее шести ядерных реакторов нового поколения на смену предыдущим, срок работы которых истекает к концу 2030-х годов. Начать строительство власти хотят к 2027 году.

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Страны
Франция
Проекты
Ядерный щит
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