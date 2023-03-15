В США сообщили, что конфликт на Украине не повлиял на бюджет ВВС страны

Пентагон запросил в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине не повлиял на проект бюджета Военно-воздушных сил США на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года). Об этом заявила в понедельник и.о. замминистра ВВС Кристин Джонс, выступая в понедельник на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства.

"Каких-либо изменений не было в этом бюджете. Те же самые вещи рассматриваются на будущее. Но ничего не поменялось в части этого бюджета", - сказала Джонс.

Пентагон запрашивает в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для флота, 15,7 млрд для сухопутных сил. $3,7 млрд будет выделено на создание ракеты Sentinel, на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 - $3 млрд, на разработку нового истребителя - 2,3 млрд.