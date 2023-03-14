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Интерфакс-АВН

Отношения между РФ и Китаем вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень - Шойгу

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Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный
Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный.
Источник изображения: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

Военное сотрудничество двух стран - один из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США в АТР

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - сказано в поздравлении Шойгу китайскому коллеге генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики.

Текст поздравления распространило Минобороны России в понедельник.

Шойгу также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества.

Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень. Это положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в поздравлении.

"За время Вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал отметил Шойгу.

"Благодарен за Ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а - братьями", - подчеркнул Шойгу.

Поздравляя Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР, Шойгу выразил уверенность в том, что деятельность коллеги на этом посту "будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества".

Министр обороны РФ отметил также, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр".

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие".

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