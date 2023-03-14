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Интерфакс-АВН

Британия ставит перед собой первостепенной задачей преодоление "угроз" со стороны Китая и РФ - оборонная стратегия

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Противодействие угрозам со стороны Китая и России является основной задачей властей Великобритании в сфере обороны, говорится в обновленной британской оборонной стратегии от 2023 года (IR23).

"IR23 приняли для того, чтобы реагировать на возникающие геополитические угрозы: от действий России в отношении Украины до экономического давления Китая и усиления конкуренции между странами", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно пресс-релизу, "в первую очередь нужно справиться с основным риском для европейской безопасности", который, по мнению британских властей, "представляет Россия".

Этот же план предусматривает выделение в ближайшие два года "дополнительно 5 млрд фунтов для пополнения и увеличения запасов жизненно важных боеприпасов, модернизации британского ядерного предприятия и финансирования следующего этапа программы подводных лодок в рамках AUKUS".

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
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