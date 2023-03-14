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Военное обозрение

На Украине разработана новая система бесперебойного питания для пулемётов американского и российского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшее время начнет получать на вооружение новые системы бесперебойного боепитания для пулеметов как американского производства, так и российского. Как пишет украинская пресса, в настоящее время система, получившая название MURENA, проходит испытания.

Первая партия систем бесперебойного питания для пулеметов поступила в войска для испытаний в боевых условиях. Как заявляют разработчики, предназначена она, в первую очередь, для американских пулеметов М240, в большом количестве поступивших в ВСУ в качестве военной помощи из США, а также для российских ПКМ и его модификаций. Не исключается, что в дальнейшем данная система будет адаптирована и для других пулеметов с ленточным питанием.

Как заявляют разработчики, система MURENA создана по такому же принципу, как и аналогичные системы в других странах, но отличается от них увеличенным боекомплектом. Военнослужащий с украинской разработкой может носить при себе 650 патронов к пулемету, а заодно и запасной ствол.

Для нас стала очевидной потребность украинских воинов в оптимизации способов переноса и быстрого использования увеличенного боекомплекта к пулемету (...) Мы разработали кронштейн для крепления "рукава“, который крепится на штатные элементы крепления короба для патронов пулеметов

- заявили разработчики.

Согласно предоставленным данным, вес "пустой" системы MURENA (короб, рукав и рюкзак) составляет 9 кг, в снаряженном состоянии (все тоже + запасной ствол и 650 патронов) - 28 кг.

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США
Украина
Продукция
ПКМ
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