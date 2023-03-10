Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени.

Вооруженные силы Беларуси являются серьезным сдерживающим фактором для «недружественных соседей». Об этом недавно заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Дипломат также отметил неукоснительное выполнение белорусской стороной своих союзнических обязательств. «Белорусское руководство с пониманием отнеслось к целям и задачам специальной военной операции, последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», – подчеркнул Михаил Галузин.

Кстати, напомним, что на это неоднократно указывали и президент Республики Беларусь, и госсекретарь Совета безопасности, и министр обороны Беларуси. В своё время глава белорусского государства называл задачи, которые стоят перед белорусскими вооруженными силами применительно к современным реалиям. «Наша задача сейчас – определить защиту государственной границы с НАТО – Польшей и Литвой», – отметил белорусский лидер ещё в феврале прошлого года, во время оперативного совещания с военными. То есть в рамках союзнических отношений с Российской Федерацией вооруженные силы Беларуси прикрывают западную и северо-западную границы Союзного государства. В то же время они не упускают из виду и южное направление – границу с Украиной, тем самым защищая тылы российской группировки войск, участвующей в спецоперации.

Об этом так же говорил замминистра российского МИД, указав притом, что и российская сторона выполняет свою часть обязательств. «Вооруженные силы Беларуси не принимают непосредственного участия в спецоперации, однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — заявил Галузин.

Кроме того, российский дипломат отметил важность поддержания высокой боевой готовности региональной группировки войск, уже развёрнутой на территории Беларуси. «В условиях непростой военно-политической обстановки наши военные в рамках упомянутой совместной группировки войск регулярно проводят мероприятия боевого слаживания, совместные учения и маневры. Все это — для того, чтобы при необходимости отразить потенциальную агрессию со стороны недружественных соседей», — подчеркнул Михаил Галузин.

Следует заметить, что в настоящее время основной формой подготовки всей региональной группировки войск являются совместные стратегические учения «вооруженных сил Союзного государства» – белорусской армии в полном составе и соответствующего контингента вооруженных сил Российской Федерации. Эти учения («Запад» или «Щит Союза»), проводятся раз в два года, начиная с 2009-го. В текущем году белорусско-российское учение «Щит Союза-2023» пройдет на территории России с 22 по 26 сентября. Об этом ещё в феврале сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко, который назвал предстоящее учение «одним из центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки».

Важность подобных совместных мероприятий заключается, в первую очередь, в эффективном использовании возможностей для повышения уровня готовности и способности органов военного управления, войск (сил) Беларуси и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства. Совместная подготовка подразделений с использованием современных методик, основанных на боевом опыте российских вооруженных сил, позволяет на качественно новом уровне отрабатывать элементы взаимодействия подразделений белорусских вооруженных сил с силами российской части РГВ, совершенствовать их полевую выучку в ходе ведения боевых действий. При этом существенным фактором, способствующим повышению эффективности учебных мероприятий, является беспрепятственная коммуникация. То есть, в отличие от многонациональных сил НАТО, у военнослужащих региональной группировки войск единый язык общения, который для подавляющего большинства является родным, а вооружение и военная техника практически идентичны. Причем унификация основных систем и комплексов вооружения в «союзной армии» набирает обороты, о чем свидетельствуют ускорившиеся темпы поставок в Беларусь современных российских образцов, например ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2», самолеты Су-30СМ, БТР-82А, не за горами и вертолеты Ми-35, а также тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А.

Возвращаясь непосредственно к самому предстоящему учению «Щит Союза-2023», следует указать, что, как и все предыдущие подобные совместные стратегические манёвры вооруженных сил России и Беларуси, оно будет направлено исключительно на повышение готовности к защите Союзного государства. Ключевое слово здесь – «защита». Но при этом нельзя забывать и о том, что даже оборона должна быть активной, а значит, в ходе «Щит Союза-2023» будут отработаны и наступательные действия.

Среди множества прочих, есть ещё один важный положительный момент от совместной боевой учёбы войск. За всеми мероприятиями подготовки белорусской армии, соединений и воинских частей российских вооружённых сил и РГВ в целом, внимательно наблюдают специалисты «с той стороны». А, как известно, любые маневры, кроме учебных целей, преследуют, как минимум, ещё одну – продемонстрировать высокую боевую готовность войск и их боевые возможности. Следовательно, учитывая большой интерес к подготовке РГВ со стороны ближайших (и не очень) соседей из НАТО и ЕС, можно рассчитывать на их благоразумие и сдержанность. Им ведь уже дали понять, что в современных условиях эмоции и политические амбиции должны отойти на задний план – это жизненно важно. Для них важно.

Владимир Вуячич