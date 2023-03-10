The Washington Post: На восполнение основных систем вооружений США понадобится около 15 лет

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На восполнение только основных систем вооружений Соединенным Штатам понадобится около пятнадцати лет, считают авторы материала, опубликованного в американской газете The Washington Post. Основная проблема истощения арсеналов Пентагона состоит в беспрецедентных объемах поставок боеприпасов и вооружения на Украину, при том, что военный конфликт в Европе рискует затянуться на длительное время.

Еще существуют обязательства США и прямые запросы от европейских союзников по НАТО, которые под давлением Вашингтона уже отдают практически последнее со своих военных складов для нужд ВСУ. Ведь погрузившаяся в кризис промышленность Европы неспособна самостоятельно наладить выпуск продукции военного назначения в объемах, достаточных хотя бы для покрытия текущих потребностей украинской армии.

Авторы отмечают, что украинский конфликт «обнажил глубокие проблемы, которые Соединенные Штаты должны преодолеть», чтобы производить вооружения для себя и своих союзников. Американские военные аналитики считают, что Пентагон оказался не готов к поддержке широкомасштабной военной кампании, так как прилагает недостаточно усилий для пополнения запасов вооружений, переданных Киеву. Уже и представители военного командования США прямо указывают на «хрупкость» военно-промышленного комплекса страны.

По оценкам экспертов, только для восполнения уже переданного Украине оружия американским предприятиям ВПК потребуется около 15 лет при текущем уровне производства и более восьми лет при темпах военного времени. На восполнение отправленных Киеву высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS — два с половиной года. И это без учета новых возможных поставок.

Издание отмечает, что проблема касается не только восполнения возникшего дефицита вооружений, переданных Украине. После Второй мировой войны руководство США значительно снизило инвестиции в развитие оборонных предприятий. Несмотря на беспрецедентные объемы военного бюджета, в период с 1990-х годов из 51 крупной компании ВПК в США к настоящему времени работают только пять.

При таких промышленных возможностях оборонки Пентагон уже столкнулся с проблемой модернизации вооруженных сил. При нынешних темпах производства для замены парка вертолетов UH-60 Black Hawk потребуется более 10 лет и почти 20 лет — для современных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Чтобы заменить существующий флот авианосцев, ВМС США придется ждать минимум 44 года.

Авторы отмечают, что производство современной военной техники, тем более в растущих объемах, не совместимо с краткосрочными контрактами и требует четкого долгосрочного планирования. Только для создания одного истребителя F-35 необходимо 300 тысяч деталей от 1,7 тысячи поставщиков.

Проблема недостаточного инвестирования в оборонную отрасль США усугубляется растущим недовольством граждан, а следом и законодателей, слишком большими расходами на оборону и многомиллиардными затратами на военную поддержку Киева.

Неясно, как долго американцы будут терпеть военные расходы, которые уже превышают 3% ВВП, в эпоху инфляции и экономической напряженности

— заключают авторы статьи.