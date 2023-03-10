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ТАСС

"Единая Россия" высоко оценила поддержку СВО и солидарность с РФ со стороны КНДР

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Посольство России в Пхеньяне
Посольство России в Пхеньяне.
Источник изображения: Lazyhawk/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Также в партии обратили внимание на непредвзятое и взвешенное восприятие Пхеньяном глобальной и региональной политики США и их сателлитов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" высоко оценивает поддержку специальной военной операции со стороны властей КНДР, проявляемую ими солидарность с российским народом, а также восприятие Пхеньяном глобальной и региональной политики США. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении партии.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" высоко оценивает твердую поддержку Корейской Народно-Демократической Республикой проведения специальной военной операции на Украине, проявленную солидарность с народом нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой единороссов.

В данном контексте, как уточняется в документе, "Единая Россия" обращает внимание на непредвзятое и взвешенное восприятие Пхеньяном глобальной и региональной политики США и их сателлитов, озвученное в том числе в недавних заявлениях заместителя заведующего отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. "Они нашли широкий отклик в России, став весомым моральным стимулом для тех, кто принимает участие в боевых действиях, направленных на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины", - сказано в заявлении.

Также в тексте говорится, что эти высказывания углубили в российском обществе теплые чувства дружбы с корейским народом, отношения с которым скреплены "узами боевого братства" в годы суровых испытаний. "Высоко ценим и тот факт, что в КНДР свято чтут память советских воинов, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение Кореи", - заявили единороссы.

В документе отмечается, что "Единая Россия" намерена продолжать вносить позитивный вклад в укрепление мира и стабильности на Корейском полуострове, в полной мере учитывая справедливые озабоченности КНДР в сфере безопасности. "Решительно выступаем против действий США и их союзников по дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Уверены, что российский и корейский народы будут и далее стоять плечом к плечу перед лицом общих вызовов", - подчеркивается в заявлении.

Единороссы также подтвердили готовность к расширению диалога с Трудовой партией Кореи, призванного содействовать всестороннему развитию сотрудничества между странами в соответствии с договоренностями глав государств, достигнутыми в ходе их встречи во Владивостоке 25 апреля 2019 года. 

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КНДР
Россия
США
Украина
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