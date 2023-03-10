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ТАСС

Лавров: недавний обмен пленными между РФ и Украиной был достигнут при содействии Эр-Рияда

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

При этом инициативы Саудовской Аравии и ее позиция по украинской проблеме не ограничиваются только обменом военнопленными, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Договоренность о недавнем обмене военнопленными между Россией и Украиной была достигнута в значительной степени при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Вы упомянули обмен военнопленными. Их состоялось уже несколько, включая один совсем недавно, буквально позавчера. В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать", - сказал он.

При этом, по словам Лаврова, инициативы Саудовской Аравии и ее позиция по украинской проблеме не ограничиваются только обменом военнопленными. "По многим другим аспектам, которые сейчас так или иначе обсуждаются, Саудовская Аравия искренне заинтересована искать общеприемлемые решения. Мы это высоко ценим и считаем это полезным вкладом в усилия, которые Россия приветствовала бы для начала серьезного разговора с Украиной", - указал глава МИД РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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