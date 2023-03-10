ВМС Индии завершили крупные учения по проверке оперативной готовности на уровне предполагаемого театра военных действий Tropex-2023

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Военно-морские силы Индии завершили в Аравийском море крупные учения по проверке оперативной готовности на уровне предполагаемого театра военных действий Tropex-2023, которые проходили в течение последних четырех месяцев в регионе Индийского океана. В широкомасштабных маневрах были задействованы около 70 боевых и вспомогательных кораблей, шесть подводных лодок и более 75 воздушных судов. Кроме того, боевая слаженность была отработана с различными подразделениями сухопутной армии, Военно-воздушных сил и Береговой охраны, сообщает индийская газета The Indian Express.

Театр совместных военно-морских учений Вооруженных сил Индии охватил акватории Индийского океана, включая Аравийское море и Бенгальский залив. Регион маневров простирался примерно на 4300 морских миль с севера на юг до 35 градусов южной широты и на 5000 морских миль от Персидского залива на западе до побережья Северной Австралии на востоке, охватывая площадь более 21 миллиона квадратных морских миль.

Одной из главных целей учений была отработка взаимодействия ВМС и других подразделений ВС Индии по защите всей береговой линии страны протяженностью 7516 км. Кроме того, маневры проводились в водах исключительной экономической зоны Индии. Помимо военных кораблей, в учениях были задействованы гражданские суда, в том числе рыболовецкие шхуны.

В рамках заключительных совместных операций министр обороны Индии Раджнатх Сингх 6 марта провел день в море на борту недавно введенного в эксплуатацию авианосца Vikrant. Глава военного ведомства оценил оперативную и материальную готовность ВМС. Обращаясь к военнослужащим, министр подчеркнул, что маневры еще раз продемонстрировали способность военно-морских сил защищать интересы страны и препятствовать любым попыткам противников создать угрозы мирному существованию Индии.