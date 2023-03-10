Nikkei: военные эксперты КНР считают, что СВО на Украине завершится летом победой России

Как сообщило издание, российская и украинская экономики могут к этому моменту оказаться слишком истощенными, чтобы обеспечивать продолжение боевых действий

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Публикация плана КНР по политическому урегулированию ситуации на Украине связана с прогнозом китайских военных экспертов, которые считают, что специальная военная операция завершится летом победой России. Об этом сообщает в четверг газета Nikkei со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству.

Отмечается, что в декабре прошлого года специалисты Академии военных наук Китая провели симуляцию украинского конфликта, которая показала, что он "завершится примерно летом 2023 года и Россия одержит верх".

Также в докладе утверждается, что российская и украинская экономики могут к этому моменту оказаться слишком истощенными, чтобы обеспечивать продолжение боевых действий. В частности, в качестве негативного экономического фактора для Украины эксперты приводят тот факт, что пакет помощи в размере $45 млрд, принятый в США в декабре прошлого года, истекает этим летом. "Мы не знаем, как будет обстоять ситуация с помощью [Украине] со стороны США осенью", - приводит издание комментарий высокопоставленного чиновника в канцелярии премьер-министра Японии.

Как отмечает Nikkei, Китай за счет своего предложения о мирном регулировании также преследует цель укрепить экономическое сотрудничество со странами Европы на фоне разногласий с США, в том числе в области передовых технологий. Это бы позитивно сказалось на экономике КНР. Кроме того, Пекин рассчитывает сохранить дружественные отношения с Украиной, у которой был приобретен авианосец советского производства, переоборудованный в первый китайский корабль такого класса "Ляонин".

Наилучшим сценарием для председателя КНР Си Цзиньпина, как отмечает Nikkei, было бы начало мирных переговоров между Россией и Украиной после его визита в Москву. Это бы сделало Китай истинным посредником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение для привлечения стран Глобального Юга на свою сторону.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.