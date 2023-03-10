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ЦАМТО

Австралия намерена закупить в США ПТУР "Джавелин" – DSCA

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FGM-148F Javelin
FGM-148F Javelin.
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

ЦАМТО, 9 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин". Общая стоимость заказа может составить 60,18 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой сделке 7 марта.

Правительство Австралии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки до 255 противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин" (включая 5 ПТУР для приемочных испытаний). Запрос также включает техническую помощь и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Австралия является одним из важных союзников США в западной части Тихого океана.

В уведомлении отмечается, что продажа ПТУР повысит возможности ВС Австралии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет сохранения и увеличения возможностей борьбы с танками. При этом ВС Австралии не испытают затруднений при принятии ПТУР на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin, сформированное компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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