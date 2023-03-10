Министр обороны Блащак: Польша хочет, чтобы ЕС покупал у нее боеприпасы для Украины

ЦАМТО, 9 марта. Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность", – сказал М.Блащак.

"В ближайшее время, в марте, в Польшу с визитом прибудет комиссар Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон). Мы договорились с комиссаром, что вместе будем разговаривать с польской оборонной промышленностью, чтобы польский ОПК мог воспользоваться этими заказами, чтобы польская оборонная промышленность могла увеличить свои производственные возможности", – пояснил польский министр.

"Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши", – заключил он.