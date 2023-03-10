Глава Северной Осетии: мои сыновья не отсиживаются в тылу - Интервью ТАСС

Сергей Меняйло — об участии жителей региона в специальной военной операции

Несмотря на небольшую численность населения, Северная Осетия сегодня один из тех регионов страны, откуда в зону специальной военной операции (СВО) отправилось большое количество бойцов, в том числе добровольцев. Боевые задачи там выполняют добровольческие интернациональные отряды "Алания", "Шторм. Осетия", а также усиленный сводный отряд артиллерии. Глава республики Сергей Меняйло ежемесячно посещает позиции осетинских батальонов. После очередной поездки на передовую он рассказал в интервью ТАСС о настрое военных, их оснащении, работе осетинского гуманитарного центра на новой территории России и сыновьях-офицерах.

— Сергей Иванович, в марте прошлого года по вашей инициативе в Северной Осетии были созданы добровольческие отряды, которые находятся на передовой. Кто вошел в эти отряды? Сколько в них человек? И сколько всего добровольцев из Северной Осетии находится в зоне СВО?

— О численности наших отрядов говорить не буду, но они полностью укомплектованы, для них разработана штатная структура, согласованная с Минобороны России. А начиналось все с отряда "Алания", в составе которого были исключительно жители нашей республики. Сейчас, конечно, это уже интернациональный коллектив. Там есть бойцы из разных регионов — Москвы, Московской области, Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, регионов Сибири. Но основу все равно составляют жители Северной Осетии разных национальностей. Они полностью экипированы, вооружены, есть и средства связи, и специальные средства разведки. Периодически с ними работают инструкторы.

Что касается всех добровольцев из республики, то они также выполняют задачи в таких добровольческих отрядах, как "Ветеран", "Пятнашка", "Союз ветеранов Донбасса", "Дон", "Терек" и т.д. Хочу подчеркнуть, что помимо них в защите Родины сейчас также участвуют уроженцы республики из числа военнослужащих и тех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

— Какие есть планы по отрядам "Алания", "Шторм. Осетия"? И планируется ли создание новых подобных отрядов?

— Формирование новых отрядов не планируется, в этом сейчас уже нет необходимости. У отрядов "Шторм. Осетия" и "Алания" разные задачи. Они разные и по составу, и по вооружению, и по предназначению.

"Алания" экипируется и содержится полностью за счет республики. Экипировка и вооружение обоих отрядов очень хорошие. К слову, бронежилеты у них одни из самых легких среди существующих, с пятым уровнем защиты.

Вооружение и [военная] техника отрядов частично обеспечивается за счет Минобороны, остальная автотехника — пикапы, уазики и т.п. — все за счет республики и не только. Помогают мои сослуживцы, друзья из других регионов. В частности, из Севастополя, Новороссийска, Москвы, Подмосковья. Оружие обновляется по мере необходимости. На сегодня отряды не испытывают нехватки ни в чем.

— Вы довольно часто выезжаете в зону СВО, бываете на передовой. В июле 2022 года под обстрел попал ваш кортеж, в начале февраля этого года два раза обстреливали позиции, на которые вы приехали. Чем обусловлены такие опасные и рискованные выезды?

— Счет не веду, но более десяти раз был там уже точно. Примерно раз в месяц я там бываю в среднем по десять дней. Кто бы что ни говорил, я туда езжу попытаться помочь. Только на месте узнаешь правду о том, что происходит на передовой. Решаю вопросы бойцов, о которых узнаю, встречаюсь с командованием на местах. Чем чаще езжу в зону спецоперации, тем сильнее меня ждут ребята там. Признаюсь, если бы я служил, то и мне были бы приятны визиты главы региона, который встанет рядом, спросит, чем помочь. Нужно поддерживать моральный дух ребят там, тем более в среде мобилизованных. И к порядку тоже призывать надо.

Кроме того, приезжаем мы в зону СВО не с пустыми руками, несмотря на то, что отряды не жалуются на нехватку чего-либо. Плюс приятно привет из дома получать. В свое время отвез в командные пункты наших ребят раскладные иконы — полевые, небольшие, освященные, с изображениями святого Георгия, Казанской Божией Матери, всех хранителей. После, во время очередной поездки, заехал в одно место, смотрю — стоит икона, в другом — так же стоит, где-то свечку поставили рядом...

В последний раз мы привезли 50 тепловизоров и 20 ночников (приборы ночного видения), передали их в 19-ю [мотострелковую] дивизию. До этого в одной из таких поездок на передовую командиру полка машину передали. Сейчас ждем прибытия 15 усиленных новых пикапов. На подходе еще "Камазы" и оборудование разное. Это все подарили мои друзья.

А что касается опасности поездок в зону СВО, то обстрелы, прилеты там, на месте, — это нормально. Так, в июле 2022 года мы возвращались с полигона, где проходило боевое слаживание наших отрядов. Должны были проехать через Волноваху, но там было все разбито, поэтому поехали по трассе. По дороге с коптеров прилетели четыре гранаты. В принципе на тех дорогах, которые близко к прифронтовым, прилеты — частая и естественная вещь, не думаю, что мы были какой-то конкретной целью и поэтому прилетало. Но потом в интернет просочилась искаженная информация якобы о моей контузии. Пришлось объяснять всем, что ничего не случилось и что когда в зоне боевых действий что-то прилетает — это нормальное явление. Ничего страшного в этом я не вижу.

И во второй раз, когда попали под обстрел, со мной были корреспонденты Первого канала и ТАСС, которые приехали показать, как наши бойцы служат, выполняют боевые задачи. И в это время батарея получила огневую задачу. Естественно, они ее выполнили и в ответ начало прилетать. И это тоже было не из-за нас. Никто не знал, что я туда еду.

— Есть информация о том, что в спецоперации принимают участие ваши сыновья. Так ли это?

— Два моих сына — самостоятельные люди и офицеры, я в их решения не вмешиваюсь. Они призваны защищать Родину, вот они и защищают ее там, куда их Родина отправила. Поэтому мне за них не стыдно и у меня есть моральное право смотреть открыто в глаза всем, кто сегодня выполняет воинский долг в зоне СВО, и их родственникам. Скажем так, сыновья не отсиживаются в тылу и я их не прячу.

— Каждый раз в ходе своих поездок в зону СВО вы посещаете Единый гуманитарный центр поддержки бойцов, который был создан по вашей инициативе в Запорожской области. Насколько необходим был этот центр и как налажена его работа? Планируется ли создание подобных центров в других регионах?

— У меня большой опыт военной службы и знаю: когда начинаются боевые действия, то люди проявляют доброту, отзывчивость и начинают отправлять гуманитарку в больших объемах. Такая гражданская активность проявилась и на этот раз. Но в подобных ситуациях у бойцов, особенно на передовой, лишних вещей не должно быть. Поэтому было принято решение систематизировать все посылки и создать данный центр. Кроме того, он нужен для учета материальных ценностей — всего того, что люди направляют нашим бойцам. Я вообще считаю, что за все надо отчитываться перед людьми. По нашим отрядам все потребности и нужды понятны были, но началась мобилизация. Да, есть штатное обеспечение от Минобороны, но, к сожалению, спецоперация диктует немножко другие условия. И гуманитарный центр был создан как инструмент, который помогает распределять все необходимое на передовой.

Я назначил Сослана Андиева ответственным за работу этого центра. Он молодец, есть у него в характере организационная черта. Уже все его там знают по позывному. Он собрал номера телефонов мобилизованных, их командиров и со своими ребятами постоянно уточняет информацию о потребностях бойцов и доставляет им необходимое. К нам сразу подключились Росгвардия, другие структуры. Гуманитарку сейчас присылают и другие регионы, и центр пополняется практически ежедневно. Уже точно не знаю, сколько грузов доставлено до ребят через единый центр — более тысячи тонн воды, 1 500 тонн разного груза, электрические тепловые пушки, около тысячи печек. Самое главное — то, что все это оперативно доходит до тех, кто в нем нуждается. К примеру, продуктовые грузы, которые приходят в наш центр, больше двух-трех дней в нем не задерживаются, сразу развозят, в том числе и местным жителям, которые сейчас уже в наших военных видят помощь и защиту.

Через гуманитарный центр мы доставляем и именные посылки. Там я иногда вижу большие сумки для конкретных бойцов. Мы их находим, передаем подарок из дома.

Ребята из гуманитарного центра несут ответственность за каждый груз и сами его доставляют прямо на передовую.

— За этот год многие субъекты страны взяли шефство над новыми территориями, оказывают помощь местным властям в восстановлении. Есть в планах республики проявить такую же инициативу?

— Мы найдем тот населенный пункт, над которым возьмем шефство, когда выполним боевую задачу и победим. Да, в планах есть подобное. Но сейчас наша первая задача — обеспечить своих ребят всем необходимым. Кроме того, наши ребята находятся в прифронтовой зоне и туда прилетает постоянно. Зачем там сейчас восстанавливать объекты? Чтобы это тут же было разрушено?

А пока же ребята в отрядах сами выступили с инициативой и начали помогать в одном населенном пункте. А когда будет возможность спокойно начать восстанавливать хозяйство, то выступим с инициативой взять шефство.

— Согласно вашему указу семьям мобилизованных в Северной Осетии оказывается помощь по ряду направлений. На сегодня сколько всего семей в республике уже получили материальную помощь? Планируется ввести в регионе новые меры поддержки?

— Все зависит от обстановки. Сейчас уже довольствие у бойцов хорошее. Как было установлено президентом страны Владимиром Путиным, они получают не меньше 195 тыс. рублей плюс боевые. Поэтому какие-либо дополнительные меры будем принимать, если такая необходимость возникнет.

Вначале, когда многие мобилизованные себе что-то покупали, нужна была поддержка, потому что они не сразу начали получать зарплату. И тогда мы в республике организовали разовые выплаты по 30 тыс. рублей. Это хоть как-то поддержало семьи мобилизованных.

На сегодня в Северной Осетии по каждой семье участника СВО разработан социальный паспорт, в котором прописано все: состав семьи, уровень доходов, какие у них имеются проблемы и т.д. Было дано поручение сопровождать каждую такую семью. Не разделяя при этом мобилизованных и добровольцев.

— От бойцов отрядов узнали, что по вашему поручению в республике налажено производство военной экипировки. Где именно шьют одежду?

— У нас, в Моздоке. Шьют очень хорошо. Мы изначально попросили пошить форму для нашего первого отряда — они это сделали качественно и в срок. Сейчас получают заказы от Терского казачьего войска, из Чеченской Республики, других регионов. Я сам ношу их одежду. И цены у них приемлемые. Меня иногда даже спрашивают друзья в погонах, когда видят на мне эту одежду, можно ли попросить им тоже такую сшить.

Все наши отряды ходят в одежде их пошива. Мобилизованным иногда помогаем тоже. Бойцы отряда "Терек" и их командир до сих пор благодарят за то, что я их вывел на руководителя этого предприятия и он их экипировал.

— За этот год в Северную Осетию, как и в другие регионы страны, прибыли сотни вынужденных переселенцев с новых территорий, среди них в том числе и дети. Как организовано пребывание таких детей у вас в республике? Все ли устроены в детсады, школы? Какие мероприятия по отдыху детей проводятся и планируется провести?

— Да, все они устроены. В республику в начале спецоперации прибыли 500 человек, они все размещены. Из них 163 ребенка, и все устроены в детские сады и школы. На днях прибыли еще 60 детей-спортсменов на реабилитацию, устроили их на одну из наших бойцовских баз. До этого человек 100 там было. В этом плане хорошо помогает Артур Таймазов (депутат Госдумы от Северной Осетии, олимпийский чемпион по вольной борьбе — прим. ТАСС). И на размещение, и на пребывание жалоб нет.

— В завершение беседы хотелось бы узнать ваше мнение и впечатления, как вице-адмирала, военного с большим опытом, о ситуации в зоне СВО, о наших ребятах на передовой после очередной поездки туда.

— Последняя поездка на передовую меня очень вдохновила, немножко успокоила и обрадовала. Там боевые действия идут, а бойцы смеются, шутят. До этого у ребят некоторый мандраж был, особенно среди мобилизованных, испуг в глазах. А сейчас этого уже нет. Прилетели снаряды, сидим в блиндаже и смеемся. Вот это уже хороший показатель того, что бойцы настроены на выполнение задачи несмотря ни на что, нацелены только на победу. Вот с такими ребятами, которых я в очередной раз увидел, можно горы сворачивать! И в том, что мы победим, у меня даже сомнений нет!