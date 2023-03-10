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ТАСС

В ДНР заявили, что ВСУ не смогут применять в Донбассе бомбы МК-20, даже если получат их

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Кассетные боеприпасы МК-20
Кассетные боеприпасы МК-20.
Источник изображения: REUTERS/U.S. Navy/U.S. National Archives/PH3 Thurston

В силовых ведомствах республики пояснили, что для поражения живой силы эти боеприпасы не предназначены

ДОНЕЦК, 9 марта. /ТАСС/. Запрос на поставку Украине авиационных кассетных бомб МК-20 выглядит скорее как коррупционная схема, чем как просьба о помощи с вооружением, потому что в силу особенностей этих бомб эффективно применять их в Донбассе у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все равно не получится. Об этом рассказали ТАСС в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Агентство Reuters сообщило, что Украина просит американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы включить авиационные кассетные бомбы МК-20 в очередной пакет военной помощи Вашингтона.

"Единственным объяснением может быть желание американцев списать эти устаревшие боеприпасы со складов. А поскольку речь идет об Украине, то эти бомбы не более чем очередное прикрытие для коррупционной схемы. Потому что в настоящий момент у украинцев нет ни одного адекватного сценария применения данного боеприпаса. Это свободно падающие неуправляемые бомбы, содержащие в себе 247 кумулятивных поражающих элементов. Они рассчитаны на то, что будут сброшены с самолета вертикально на танк или БМП [боевая машина пехоты]. Для поражения живой силы они не предназначены. Но для того, чтобы сбросить такие бомбы на нашу технику, украинскому самолету нужно оказаться над нашими позициями, а это невозможно: он будет сбит еще до входа в серую зону", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эффективность конкретно этих бомб против современной техники крайне низка. "МК-20 были созданы в 1968 году и были рассчитаны на поражение техники тех лет, на тот же танк Т-62. У него в верхней части слой брони был до 30 мм, и его действительно можно было пробить таким 600-граммовым поражающим элементом, как в этой бомбе. Но уже у танков 80-х годов защита верхней части была значительно усилена и чтобы пробить ее, нужны более мощные боеприпасы", - пояснил представитель силовых структур ДНР. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-62
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