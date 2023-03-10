Войти
ТАСС

В США заявили, что за 2022 год укрепились в качестве экспортера энергоносителей

355
0
0
Дженнифер Грэнхолм
Дженнифер Грэнхолм.
Источник изображения: nypost.com

Глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм пояснила, что риски для энергетической безопасности и волатильность на мировых рынках сохраняются

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. США в течение последнего года укрепили свои позиции в качестве мирового экспортера энергоносителей. Соответствующую оценку озвучила в среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне (штат Техас).

По ее словам, год назад имелись опасения относительно того, что кризис на Украине приведет к рецессии в мировой экономике и "страданиям жителей Европы в зимний период". "Но сегодня Европа отходит от российских источников энергии, как и должно быть", - продолжила глава американского Минэнерго, отметив, что это стало возможным в том числе за счет сотрудничества энергетических компаний с США и их союзниками.

"США за этот год стали незаменимым энергетическим партнером для своих союзников и мировым поставщиком энергоносителей", - отметила Грэнхолм. При этом она подчеркнула, что вследствие кризиса на Украине ускорился переход к чистой энергетике.

Глава американского Минэнерго констатировала, что риски для энергетической безопасности и волатильность на мировых рынках энергоносителей сохраняются.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что американский "сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США". По его мнению, "это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность". Добыча сланцевого газа оказывает негативное воздействие на экологию. Он добывается с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В мире уже отмечены случаи выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
31.10.2022
Главком ВСУ Залужный - генералу Милли: Ситуация на фронте напряженная, но полностью нами контролируемая
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
29.04.2022
Рогозин прокомментировал снижение выручки подрядчика Пентагона из-за России
07.02.2022
В чем российский ПТРК "Корнет-Д1" превосходит американский Javelin
08.11.2019
В США оценили проект нового российского транспортника "Слон"
22.06.2018
Почему США не продадут "Patriot" Украине
11.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР по периоду 2007-2014 гг. входят США, Россия и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое