В США заявили, что за 2022 год укрепились в качестве экспортера энергоносителей

Глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм пояснила, что риски для энергетической безопасности и волатильность на мировых рынках сохраняются

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. США в течение последнего года укрепили свои позиции в качестве мирового экспортера энергоносителей. Соответствующую оценку озвучила в среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне (штат Техас).

По ее словам, год назад имелись опасения относительно того, что кризис на Украине приведет к рецессии в мировой экономике и "страданиям жителей Европы в зимний период". "Но сегодня Европа отходит от российских источников энергии, как и должно быть", - продолжила глава американского Минэнерго, отметив, что это стало возможным в том числе за счет сотрудничества энергетических компаний с США и их союзниками.

"США за этот год стали незаменимым энергетическим партнером для своих союзников и мировым поставщиком энергоносителей", - отметила Грэнхолм. При этом она подчеркнула, что вследствие кризиса на Украине ускорился переход к чистой энергетике.

Глава американского Минэнерго констатировала, что риски для энергетической безопасности и волатильность на мировых рынках энергоносителей сохраняются.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что американский "сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США". По его мнению, "это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность". Добыча сланцевого газа оказывает негативное воздействие на экологию. Он добывается с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В мире уже отмечены случаи выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов.