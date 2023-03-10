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ТАСС

В США заявили, что не поменяли позицию и не будут передавать сейчас F-16 Украине

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F-16
F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в американо-украинском диалоге обсуждаются, в том числе возможные будущие потребности Киева в западном оружии и военной технике

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. США не меняли позиции по вопросу о возможности передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, Вашингтон не принимал решений о поставках такой военной техники Киеву. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Изменения в позиции нет", - заверил официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя публикации в американской печати о прибытии украинских военных летчиков в США. По словам Прайса, в американо-украинском диалоге обсуждаются, в том числе возможные будущие потребности Киева в западном оружии и военной технике. "Однако изменения нашей позиции не было", - подчеркнул дипломат. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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