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Военное обозрение

США возвращают в эксплуатацию плавучий радиолокационный комплекс системы ПРО – радар X-диапазона SBX-1

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Источник изображения: topwar.ru

США возвращают в эксплуатацию плавучий радиолокационный комплекс – радар X-диапазона морского базирования SBX-1 (Sea-Based X-band radar), завершивший техническое обслуживание на Гавайях. Как сообщает Navy Recognition, в ближайшее время комплекс возвратится к выполнению задач по предназначению.

Американцы завершили технические работы на радаре SBX-1 системы раннего предупреждения о ракетном пуске. Он предназначен для обнаружения запуска МБР и точного расчёта траектории. В последнее время SBX-1 американцы использовали, в основном, для слежения за ракетными пусками Северной Кореи.

Основой радиолокационного комплекса SBX-1 является РЛС с АФАР весом 1 820 т, работающая в частотном диапазоне 8–12 ГГц и укрытая радиопрозрачным куполом диаметром 31 м. На платформе также имеется несколько малых куполов с антеннами связи и вспомогательными радиолокаторами. Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 м² – до 4 900 км. Радар разработан Агентством противоракетной обороны Минобороны США и входит в американскую систему ПРО.

Примечательно, что основой для радара служит построенная в 2002 году в Выборге полупогружная нефтяная платформа. Изначально она строилась для норвежской компании, но впоследствии была выкуплена американцами для постройки радара. Платформа с РЛС может быть оперативно перебазирована в любую часть Мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радара перед стационарными станциями, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Платформа приписана к порту Адак (штат Аляска, США), но никогда там не развертывалась, в основном находясь в акватории военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях, будучи пришвартован к пирсу в северной части острова Форда.

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Страны
КНДР
США
Проекты
АФАР
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