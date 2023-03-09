Польша хочет стать одним из поставщиков в рамках совместных закупок ЕС боеприпасов Киеву

По мнению польского министра обороны Мариуша Блащака, это принесет "пользу" как для Украины, так и для Польши

ВАРШАВА, 8 марта. /ТАСС/. Польша рассчитывает, что ее оборонная промышленность станет одним из поставщиков боеприпасов для Украины, которые Европейский союз может начать совместно закупать. Об этом заявил в среду на брифинге в Стокгольме глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что существует "инициатива, предусматривающая совместные заказы боеприпасов". "Этой инициативой воспользуется также и польская оборонная промышленность", - указал Блащак.

По словам министра, в марте Польшу посетит с визитом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Мы договорились, что вместе обсудим с польской оборонной промышленностью, чтобы она могла воспользоваться этими заказами, могла увеличить свои производственные мощности", - отметил он.

"Это будет польза для Украины, а также польза для Польши", - считает польский министр обороны.

Ранее с предложением приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от COVID-19 выступила Эстония. Как указал глава Евросовета Шарль Мишель, участники последнего саммита ЕС не были подготовлены к таким дискуссиям.

Руководители евроинститутов и лидеры стран ЕС не раз заявляли, что запасы вооружений сообщества иссякли после оказания помощи Украине.